立院三讀行政院組織法 增設數位發展部

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（中央社記者王揚宇台北28日電）立法院會今天三讀通過數位發展部組織法，明定其掌理的10大事項，包括國家數位發展政策、通訊傳播與數位資源的規劃、推動，及數位科技應用與創新發展環境的建構等。

此外，數位發展部的次級機關為數位產業署、資通安全署。

立法院司法及法制、交通委員會聯席會議5月5日初審通過發展部組織法草案；行政院所提書面報告指出，數位發展部是為實現總統蔡英文揭示，加速推動台灣數位發展政見所籌設的專責機關。

行政院數位發展部籌備工作小組召集人郭耀煌當時列席報告則指出，數位發展部將整合電信、資訊、資安、網路與傳播5大領域，整體規劃國家數位發展政策，統籌基礎建設、環境整備及資源運用業務，以達成國家數位轉型的目的。

全案今天在立法院會處理。三讀通過條文規定，數位發展部掌理的10款事項，包括國家數位發展政策的規劃、協調、推動、審議與法規擬訂及執行；通訊傳播與數位資源的整體規劃、推動及管理；數位科技應用與創新發展環境的建構及人才培育，以及國家資通安全政策、法規、重大計畫與資源分配等相關事項的擬訂、指導及監督；政府資訊、資安人才職能基準的規劃、推動及管理等事項。

三讀通過條文也規定，數位發展部置部長1人；政務次長2人、常務次長1人。此外，數位發展部為因應全球數位科技快速發展等情況，得依聘用人員聘用條例的規定，聘用數位科技與應用及管理等相關領域專業人員，其聘用員額不得超過100人。

行政院版草案原本數位發展部僅設有資通安全署，三讀條文增加了數位產業署。立法院會今天也三讀通過數位發展部資通安全署組織法，及數位發展部數位產業署組織法。

推動數位產業署組織法立法的民進黨立委劉世芳，在完成立法程序後發言提到，為了擘劃下一個世代的產業願景，政府透過組織再造的方式，提出「數位發展部組織法草案」，但卻未見有關數位產業發展之方案，恐不敷日新月異的科技進展及數位轉型需求。

劉世芳說，因此，在5月5日司法及法制聯席交通委員會審查時，朝野立委保留行政院版數位發展部組織法草案第5條，也就是希望除了具備「煞車功能」的「資安署」之外，另外設立具備「油門性質」的「數位產業署」，期望帶動整體數位產業的發展。

劉世芳指出，有鑑於此，她率先提出第一份數位產業署組織法草案，也感謝行政部門從善如流，同意增設數位產業署。

劉世芳說，相信在成立數位產業署之後，台灣的數位產業更能「軟、硬兼備」，共同打造台灣高科技產業的「護國群山」。（編輯：蘇龍麒）1101228