增設數位發展部 綠委：打造數位產業護國群山

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（中央社記者王承中台北28日電）立法院會今天三讀修正通過行政院組織法部分條文，增設數位發展部。民進黨團幹事長劉世芳表示，台灣成為全球半導體重鎮，相關上下游產業鏈形成護國群山非常重要，盼護國神山台積電與護國群山能一起發展。

行政院會3月25日通過組改法案，將新設數位發展部，科技部改為國家科學及技術委員會。立法院會今天三讀修正通過行政院組織法部分條文，增設數位發展部，並配套將科技部調整為國家科學及技術委員會。

民進黨立法院黨團幹事長劉世芳在三讀後發言表示，總統蔡英文在2020年的就職演說宣示發展六大核心戰略產業，而其中的交集正是數位。因此蔡總統也在就職演說表示，將成立一個專責的數位發展部會。

她指出，有感於產業趨勢，尤其是台積電成為護國神山，台灣也成為全球半導體重鎮，讓半導體相關的上下游產業鏈形成護國群山非常重要。感謝朝野立委的支持讓組織法得以通過，打造另一個護國群山，幫助台灣未來邁向國際社會，希望護國神山、護國群山一起發展。

民進黨立委江永昌表示，希望將來數位發展部跟金管會可以攜手同心，分別在數位科技、金融科技發展推動監理，共同為台灣打造良好基礎。數位網路興起，希望數位發展部成立後能針對演算法的不當使用進行監理。要全力發展數位，但也要與人權保護取得平衡。

民眾黨立委高虹安指出，這是產官學研各界非常矚目的組織再造法案，新成立的主管機關對數位發展領域的職責任重道遠，需要主管相對繁雜的業務，也要跟上數位科技高速發展的趨勢。過去台灣資通安全發展長年呈現多頭馬車，數位產業發展資源分配混亂，希望未來有專責的主管機關有效統合。

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時代力量立委陳椒華表示，資安問題就是國安問題，國家應扮演數位發展領航者的角色，落實數位治理及建構完善數位產業環境。面對台灣當前政府組織改造契機，希望政府對於數位發展部的設置，應朝向為台灣建構安全的資通安全環境，並穩健建立數位經濟發展的優良環境，以培育各領域數位產業人才。

國民黨立委李德維在接受中央社記者訪問時表示，行政院組改還有很多都還沒有完成，現在卻這麼急忙提出數位發展部，他認為數位發展部在定位及各方面還有一些整合問題，如何發揮功效還有待考驗及觀察，把事情做好還是最重要。（編輯：黃國倫）1101228