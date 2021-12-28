科技部改制為國家科學及技術委員會 最快明年3月掛牌

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科技部將改制為國家科學及技術委員會，強化整合各部會的科技政策與資源，規劃最快2022年3月掛牌。圖為科技部中部科學園區。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云台北28日電）行政院組織改造法案在今天經立法院三讀通過，科技部表示，正式啟動組織調整，將改制為國家科學及技術委員會，強化整合各部會的科技政策與資源，規劃最快2022年3月掛牌。

科技部晚間發布新聞稿，未來組織定位如同國家發展委員會，將以國家整體科技發展的高度，協調台灣數位發展與產業創新，攜手數位發展部、經濟部、衛福部、農委會、文化部等，以跨部會、跨產學研的型態，引領台灣軟體、硬體整合創新。

科技部指出，今天三讀通過的組織法案，仍待總統蔡英文公布施行，不過，科技部已加速整備法規、員額、預算等改制相關事宜，目前規劃最快明年3月掛牌，並將儘速送請行政院核定。

科技部長吳政忠表示，科技發展的能量，已不僅是國家目前與未來競爭力的指標，也是回應國內外社會挑戰與國家安全的關鍵。國家科學及技術委員會將肩負串接整合各部會的科技政策與資源、完善科技政策的執行與管理，以及累積技術與人才的責任。

科技部指出，轉型後的國家科學及技術委員會（簡稱新國科會），未來推動的重點工作與效益有3點。

第一，成立國家科學及技術委員會，將更有利深化基礎研究並連接上、中、下游的技術發展與產業應用，引領各部會進行科技前瞻研究，並合作制定推動人才的培育、延攬與留用政策，協力發展科研與產業創新生態圈。

第二，為強化跨部會及跨領域等上、中、下游的溝通與連結，全方位擘劃科技發展策略，國家科學及技術委員會將導入跨域參與機制、集結機關首長與各領域學者、專家，打造一個超越部會立場、具明確跨部會溝通協調功能與權責的組織，把科技政策的決策提升到行政院層級高度，補強台灣科技研發的整合能力。

第三，國家科學及技術委員會將增加對國家整體科學發展、技術研究及應用的規劃、協調、審議、資源分配及管理考核等職責，透過通盤掌握政府科技資源，進行預算審議與資源配置、政策規劃及執行的績效管考評估，以確保政策有效執行。

科技部前身是1959年成立的行政院國家科學委員會（國科會），在2014年3月3日升格為部，隨著組織法通過，科技部將再度改制為國家科學及技術委員會。（編輯：潘羿菁）1101228