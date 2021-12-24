橋頭科學園區招商啟動 蔡總統：力拚最短時間到位

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（中央社記者蘇思云高雄24日電）總統蔡英文今天表示，希望全力讓橋頭科學園區在最短時間內到位，這是台灣面臨全球競爭時，再加入一個生力軍，南部將來會是很有競爭力的高科技所在地，也會是全球最重要的高科技聚落。

橋頭科學園區今天舉行選地招商啟動典禮，包括蔡英文、高雄市長陳其邁、行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花、科技部長吳政忠等首長，以及日月光集團資深副總經理周光春、群聯電子執行長潘健成等企業代表，均出席典禮。

蔡總統致詞時表示，從陳其邁、沈榮津的報告，可以看出一個計畫成功有幾個要素，要有一個企圖心很強、意志很堅定的市長，就是陳其邁，還要知道跟誰打電話。沈榮津領導行政院團隊時盡心盡力，後面還有一個力量給他壓力，就是行政院長蘇貞昌。

總統蔡英文（前中）24日在高雄市長陳其邁（前左）、行政院副院長沈榮津（前右）等人陪同下，出席「橋頭科學園區選地招商啟動典禮」。中央社記者董俊志攝 110年12月24日

蔡總統指出，中央到地方政府現在是一個很成熟，又有效率、意志堅定的團隊，這樣做總統相對比較輕鬆一點，只要確定方向往哪裡走，沒錢時知道往哪裡找錢。

蔡總統表示，2020年選舉時指出的方向就是南部必須發展，也希望長期在北部運作的企業可以來看看，其實很多企業不是不喜歡、不是不想來南部，只是不熟悉。

總統指出，過去一段時間行政團隊與陳其邁花了很多心思引領企業來高雄走走，這裡其實有發展潛力，北部找不到的，這邊可以幫忙準備好，尤其有效率的團隊隨時為大家解決困難。

她感謝今天到場企業，選擇在橋頭設立基地或工廠，給南部民眾很大信心，除了傳統產業外，也有資格、有能量走向高科技世代，「高科技一樣可以在南部生根」。

蔡總統表示，台灣高科技產業不只是在北部與中部，南部將來會是一個很有競爭力的高科技所在地，台灣也會是全球最重要的高科技聚落。現在全球都在看台灣，我們更要團結、共同努力，把台灣的潛力完整發揮出來。

蔡總統表示，橋科期程從6年減少到3年完成，非常讓人敬佩，也希望平地起高樓，很多企業可以在這發展，從現在起，全力讓橋頭科學園區在最短時間內到位，讓國家面臨全球競爭時，又加入一個生力軍。（編輯：林淑媛）1101224

總統蔡英文（右2）在高雄市長陳其邁（右3）、內政部長徐國勇（右4）等人24日下午出席「橋頭科學園區選地招商啟動典禮」。中央社記者董俊志攝 110年12月24日

橋頭科學園區於24日舉行選地招商啟動典禮，總統蔡英文表示，希望全力讓橋頭科學園區在最短時間內到位，這是台灣面臨全球競爭時，再加入一個生力軍。（南科提供）中央社記者蘇思云傳真 110年12月24日

科技部、內政部及高市府24日攜手舉辦「橋頭科學園區選地招商啟動典禮」，總統蔡英文（右起）、高雄市長陳其邁等人出席，並執鏟象徵啟動動土。中央社記者董俊志攝 110年12月24日

橋頭科學園區選地招商啟動典禮24日舉行，總統蔡英文（前左起）、高雄市長陳其邁等人共同為動土儀式上香祈福。中央社記者董俊志攝 110年12月24日

橋頭科學園區選地招商啟動典禮24日舉行，總統蔡英文（前左1）、高雄市長陳其邁（前左2）等人共同出席，正式宣告橋頭科學園區歡迎廠商投資進駐。中央社記者董俊志攝 110年12月24日