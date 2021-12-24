更多編輯台推薦新聞：
中央社2021國際10大新聞 塔利班重掌阿富汗居首
國際

中央社2021國際10大新聞 塔利班重掌阿富汗居首

上班族肺部毛玻璃 馬偕無創導航揪早期肺癌診斷率3成變8成
生活

上班族肺部毛玻璃 馬偕無創導航揪早期肺癌診斷率3成變8成

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程
數位專題

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影／國中生助拾荒婦收拾掉落廢紙 民眾讚：找回台灣的樸實
首頁 / 重點新聞
橋科園區
新聞專題
橋科園區3/7

橋頭科學園區招商啟動 蔡總統：力拚最短時間到位

2021/12/24 18:09（12/24 20:49 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
科技部、內政部及高市府24日攜手舉辦「橋頭科學園區選地招商啟動典禮」，總統蔡英文（左4）、經濟部長王美花（左2）、高雄市長陳其邁（左3）、科技部長吳政忠（右3）、行政院副院長沈榮津（右4）出席啟動儀式。中央社記者董俊志攝 110年12月24日
科技部、內政部及高市府24日攜手舉辦「橋頭科學園區選地招商啟動典禮」，總統蔡英文（左4）、經濟部長王美花（左2）、高雄市長陳其邁（左3）、科技部長吳政忠（右3）、行政院副院長沈榮津（右4）出席啟動儀式。中央社記者董俊志攝 110年12月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云高雄24日電）總統蔡英文今天表示，希望全力讓橋頭科學園區在最短時間內到位，這是台灣面臨全球競爭時，再加入一個生力軍，南部將來會是很有競爭力的高科技所在地，也會是全球最重要的高科技聚落。

橋頭科學園區今天舉行選地招商啟動典禮，包括蔡英文、高雄市長陳其邁、行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花、科技部長吳政忠等首長，以及日月光集團資深副總經理周光春、群聯電子執行長潘健成等企業代表，均出席典禮。

蔡總統致詞時表示，從陳其邁、沈榮津的報告，可以看出一個計畫成功有幾個要素，要有一個企圖心很強、意志很堅定的市長，就是陳其邁，還要知道跟誰打電話。沈榮津領導行政院團隊時盡心盡力，後面還有一個力量給他壓力，就是行政院長蘇貞昌。

總統蔡英文（前中）24日在高雄市長陳其邁（前左）、行政院副院長沈榮津（前右）等人陪同下，出席「橋頭科學園區選地招商啟動典禮」。中央社記者董俊志攝 110年12月24日
總統蔡英文（前中）24日在高雄市長陳其邁（前左）、行政院副院長沈榮津（前右）等人陪同下，出席「橋頭科學園區選地招商啟動典禮」。中央社記者董俊志攝 110年12月24日

蔡總統指出，中央到地方政府現在是一個很成熟，又有效率、意志堅定的團隊，這樣做總統相對比較輕鬆一點，只要確定方向往哪裡走，沒錢時知道往哪裡找錢。

蔡總統表示，2020年選舉時指出的方向就是南部必須發展，也希望長期在北部運作的企業可以來看看，其實很多企業不是不喜歡、不是不想來南部，只是不熟悉。

總統指出，過去一段時間行政團隊與陳其邁花了很多心思引領企業來高雄走走，這裡其實有發展潛力，北部找不到的，這邊可以幫忙準備好，尤其有效率的團隊隨時為大家解決困難。

她感謝今天到場企業，選擇在橋頭設立基地或工廠，給南部民眾很大信心，除了傳統產業外，也有資格、有能量走向高科技世代，「高科技一樣可以在南部生根」。

蔡總統表示，台灣高科技產業不只是在北部與中部，南部將來會是一個很有競爭力的高科技所在地，台灣也會是全球最重要的高科技聚落。現在全球都在看台灣，我們更要團結、共同努力，把台灣的潛力完整發揮出來。

蔡總統表示，橋科期程從6年減少到3年完成，非常讓人敬佩，也希望平地起高樓，很多企業可以在這發展，從現在起，全力讓橋頭科學園區在最短時間內到位，讓國家面臨全球競爭時，又加入一個生力軍。（編輯：林淑媛）1101224

總統蔡英文（右2）在高雄市長陳其邁（右3）、內政部長徐國勇（右4）等人24日下午出席「橋頭科學園區選地招商啟動典禮」。中央社記者董俊志攝 110年12月24日
總統蔡英文（右2）在高雄市長陳其邁（右3）、內政部長徐國勇（右4）等人24日下午出席「橋頭科學園區選地招商啟動典禮」。中央社記者董俊志攝 110年12月24日
橋頭科學園區於24日舉行選地招商啟動典禮，總統蔡英文表示，希望全力讓橋頭科學園區在最短時間內到位，這是台灣面臨全球競爭時，再加入一個生力軍。（南科提供）中央社記者蘇思云傳真 110年12月24日
橋頭科學園區於24日舉行選地招商啟動典禮，總統蔡英文表示，希望全力讓橋頭科學園區在最短時間內到位，這是台灣面臨全球競爭時，再加入一個生力軍。（南科提供）中央社記者蘇思云傳真 110年12月24日
科技部、內政部及高市府24日攜手舉辦「橋頭科學園區選地招商啟動典禮」，總統蔡英文（右起）、高雄市長陳其邁等人出席，並執鏟象徵啟動動土。中央社記者董俊志攝 110年12月24日
科技部、內政部及高市府24日攜手舉辦「橋頭科學園區選地招商啟動典禮」，總統蔡英文（右起）、高雄市長陳其邁等人出席，並執鏟象徵啟動動土。中央社記者董俊志攝 110年12月24日
橋頭科學園區選地招商啟動典禮24日舉行，總統蔡英文（前左起）、高雄市長陳其邁等人共同為動土儀式上香祈福。中央社記者董俊志攝 110年12月24日
橋頭科學園區選地招商啟動典禮24日舉行，總統蔡英文（前左起）、高雄市長陳其邁等人共同為動土儀式上香祈福。中央社記者董俊志攝 110年12月24日
橋頭科學園區選地招商啟動典禮24日舉行，總統蔡英文（前左1）、高雄市長陳其邁（前左2）等人共同出席，正式宣告橋頭科學園區歡迎廠商投資進駐。中央社記者董俊志攝 110年12月24日
橋頭科學園區選地招商啟動典禮24日舉行，總統蔡英文（前左1）、高雄市長陳其邁（前左2）等人共同出席，正式宣告橋頭科學園區歡迎廠商投資進駐。中央社記者董俊志攝 110年12月24日
橋頭科學園區於24日舉行選地招商啟動典禮，總統蔡英文參與高雄市新市鎮1-2號道路開闢工程動土典禮。（南科提供）中央社記者蘇思云傳真 110年12月24日
橋頭科學園區於24日舉行選地招商啟動典禮，總統蔡英文參與高雄市新市鎮1-2號道路開闢工程動土典禮。（南科提供）中央社記者蘇思云傳真 110年12月24日
延伸閱讀
橋科招商選地 搶進半導體、電動車大廠名單曝光台積電高雄設廠第1期用地 市都委會審議通過默克擴大在台投資170億 陳其邁：搶親成功陳其邁：橋頭園區期程縮短3年 將攜廠商打世界盃台積電設廠加持 高雄11月買賣移轉棟數創近6年新高
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀