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橋科園區1/8

橋科聯外交通計畫總經費151億 預計2028年完工

2022/1/24 18:07（1/24 18:30 更新）
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國發會24日召開委員會議通過「橋頭科學園區聯外交通整體計畫」，總經費達新台幣151.55億元。（圖取自國發會網頁ndc.gov.tw）
國發會24日召開委員會議通過「橋頭科學園區聯外交通整體計畫」，總經費達新台幣151.55億元。（圖取自國發會網頁ndc.gov.tw）
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（中央社記者謝方娪台北24日電）國發會今天召開委員會議通過「橋頭科學園區聯外交通整體計畫」，總經費達新台幣151.55億元，工程預計在2026年至2028年陸續完工，預計營運期間一年可帶動2500億元關聯產業效益。全案將陳報行政院並建請同意。

高雄橋頭科學園區2021年下半年啟動實質開發作業，為完善園區聯外交通建設，國發會今天召開委員會議審議通過科技部陳報的「橋頭科學園區聯外交通整體計畫」。

國發會副主委游建華表示，橋科聯外交通整體計畫將配合路網布建，於園區範圍內增設3座橋涵，並增設國道1號橋科匝道及聯絡道以銜接園區；同時在東側高鐵橋下增設側車道，暢通園區東邊交通，計畫總經費合計151.55億元，工程預計於2026年至2028年間陸續完工。

橋頭園區營運期間預估可帶動一年約2500億元的關聯產業效益，同時於興建營運期間每年可增加工作機會、提升生活水準及地區公共設施服務、帶動產業轉型發展等外部效益。

游建華表示，橋科聯外交通整體計畫是基於高雄橋頭園區整體發展、建構橋頭園區完整的聯外路網，完成後可有效帶動高雄地區國道1號與國道3號間廊帶的整體發展，期待透過國道1號增設及改善交流道，有效提升園區聯外交通可及性，強化園區交通運輸服務機能與品質，促進城際與周邊生活圈的鏈結與均衡發展。

科技部南科管理局長蘇振綱指出，目前橋科正由內政部辦理區段徵收工程，若今年7月區段徵收工程可以發包，9月即可讓廠商同步建廠，在橋頭園區同步展開公共工程及廠商建廠作業。

蘇振綱說，預估橋科成熟、產業用地到位時，可達1800億元的年產值並帶動1.1萬個就業機會；至於廠商最快何時可進駐橋科，則要視廠商進度和投資期程而定。（編輯：蘇志宗）1110124

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