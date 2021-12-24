橋頭科學園區招商選地 半導體電動車大廠名單曝光

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橋頭科學園區24日下午舉辦招商選地，搶進插旗的半導體、電動車等業者也提前曝光，包括國巨、日月光、鴻海、順益及群聯等大廠都將到場，爭取最適合區位設廠。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 110年12月24日

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（中央社記者洪學廣、曾以寧高雄24日電）橋頭科學園區下午舉辦招商選地，搶進插旗的半導體、電動車等業者也提前曝光，包括國巨、日月光、鴻海、順益及群聯等大廠都將到場，爭取最適合區位設廠。

高雄市長陳其邁去年8月上任後傾全力「緊緊緊」推動橋頭科學園區，今天招商選地，也宣示橋科成為未來10年台灣新興科技產業發展的重要基地。

依高雄市政府經發局資料，下午出席招商選地的20家大廠涵蓋半導體、電動車、航太、資通信及精準健康等產業。其中，以半導體、電動車產業的進駐備受矚目，半導體大廠包括日月光、鈦昇、上品、竑騰、華騰及新特；電動車則有鴻海、鴻華、順益及成大精機等產業指標業者都宣佈插旗橋科。

另外，半導體封測大廠日月光規畫在橋科擴大投資，提供半導體完整封裝及測試服務，包括晶片前段測試至後段的封裝、材料及成品測試的一元化服務。

經發局新聞稿指出，全球第一大晶片電阻（R-Chip）製造商、全球第三大積層陶瓷電容（MLCC）供應商國巨也要在橋科設廠，瞄準關鍵的垂直市場，包括手機、平板電腦、工業/電力及再生能源、醫療和汽車應用領域發展。

至於電動車產業進駐橋科則是另一大亮點。鴻海集團規劃在高雄發展電動車產業，順益汽車計畫在國內成立電動巴士製造中心，將與指標大廠合作生產電動巴士及後續的電動卡車。

值得注意的是，快閃記憶體控制晶片研發與設計市占率世界第一的群聯電子，今也將插旗橋科規劃設置研發中心，長期招募300名研發人員，將以行動通訊為主，代表半導體產業鏈聚落在高雄逐漸成形。

經發局長廖泰翔表示，「招商引資要讓大家有感！」市長陳其邁上任以來推動各局處以高效行政效率打造廠商所需投資環境，也因此繼台積電、默克相繼宣布投資高雄，目前橋科園區推動進程「平行並進」，同步進行聯外道路開闢、環評與區徵計畫審查等作業，建廠時程大幅縮短更順應國際產業供應鏈及需求變化，吸引半導體、電動車等大廠搶進，表態進駐意願企業到招商選地典禮前還持續增加。

廖泰翔說，高市府積極招商，成立「投資高雄事務所」單一窗口，每一投資案由專案經理協助辦理，更由市長多次帶領團隊主動拜訪產業指標大廠，親自簡報力邀投資高雄。橋科招商已見成果，後續包括仁武產業園區、亞灣5G AIoT新創園區等也會加速開發，市府會成為廠商最堅強後盾，歡迎投資高雄隊。（編輯：孫承武）1101224