台積電高雄設廠第1期用地 市都委會審議通過

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（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）高雄市都委會審議通過中油高煉廠29.83公頃特種工業區變更為產業專用區案，將供台積電進駐做為第1期設廠用地。市府估可帶動1500人就業機會，每年創造新台幣近1600億元產值。

高雄市都發局今天發布新聞稿指出，中油高煉廠29.83公頃特種工業區變更為產業專用區案，攸關南部半導體產業S廊帶最重要的一塊拼圖，落實高雄市長陳其邁推動產業轉型、增加就業機會政策。

高雄市副市長、都委會主委林欽榮表示，今年4月行政院提出「美中科技戰下臺灣半導體前瞻科研及人才布局」，計畫利用半屏山北麓中油高煉廠區238公頃土地，建立南部半導體材料S廊帶研發製造核心。

其中，中油高煉廠原行政區55.49公頃土地，設置循環技術及材料研發專區都計變更案，已於今年10月6日經市都委會審議通過。

高雄市府接著勘選中油高煉廠污染整治工程第3區土地，提供台積電作為設置第1期晶圓廠用地，預計民國111年動工，113年開始量產，可望增加1500人就業機會，每年產值約1576億元。

高雄市都發局長吳文彥表示，中油高煉廠楠梓產業園區未來在台積電進駐後，北接南科、路科及橋科，成為新興半導體製造聚落；往南與仁武、大社、林園、小港等半導體材料與石化聚落，整體串聯成南部半導體S廊帶。

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高雄市都發局指出，目前台積電高雄設廠第1期設廠用地，土壤及地下水污染整治進度約為44.14%，較預計進度超前，可望如期於明年交地建廠；在水電供應上，台積電生產時會使用一定比例再生水，高雄有伏流水及4座再生水廠；電力方面，市府也會全力確保整體供電穩定。

高雄市經發局長廖泰翔表示，台積電宣布投資高雄後，相關供應鏈廠商已紛紛宣布提前加碼投資，包括英特格、台灣默克等投資案等，配合既有上游材料廠商長興材料、長春石化，及下游封測廠日月光集團，再結合周邊南科園區及橋頭科學園區，將可完備南部半導體材料S廊帶計畫，高雄可藉此晉升半導體之都。（編輯：戴光育）1101222