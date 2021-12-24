陳其邁：橋頭科學園區期程縮短3年 攜廠商打世界盃

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橋頭科學園區於24日舉行選地招商啟動典禮，高雄市長陳其邁表示，必須跟時間賽跑，橋頭科學園區動土期程從6年縮短為3年，市府團隊有信心跟廠商一起攜手打世界盃。（南科提供） 中央社記者蘇思云傳真 110年12月24日

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（中央社記者蘇思云高雄24日電）高雄市長陳其邁表示，橋頭科學園區動土期程從6年縮短為3年，市府團隊有信心跟廠商一起攜手打世界盃，選擇橋科絕對是最正確選擇，也感性跟眾人道謝，「謝謝你們相信我」。

橋頭科學園區今天舉行選地招商啟動典禮，以及高雄市新市鎮1-2號道路開闢工程動土典禮，招商吸引日月光、鴻海、國巨及群聯等20家半導體、航太、電動車大廠搶先插旗。

包括總統蔡英文、陳其邁、行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花、科技部長吳政忠、內政部長徐國勇、日月光集團資深副總經理周光春、群聯電子執行長潘健成都親自出席。

陳其邁致詞時表示，他感謝蔡總統2016年上任後推動經濟發展跟產業政策，一路上真的感謝很多人，橋頭科學園區計畫是對高雄的承諾，前後召開非常多次會議，也不斷跟南科管理局局長蘇振綱溝通，承諾市府跟南科會全力協助在地廠商。

陳其邁指出，全球供應鏈重組，讓半導體、全球資通訊產業都快速變化，深刻了解到要跟時間賽跑，在最短時間內，進行土地區段徵收、環評、建廠等，把期程從6年縮短成3年，先前許多議員都認為沒有可能，但今天舉行動工典禮、廠商選地，證明市府團隊跟廠商都有信心，有決心一起打世界盃，進軍國際市場。

陳其邁指出，自己擔任行政院副院長快卸任時，記憶體大廠美光就承諾要來台灣投資，當時詢問選擇來台的原因，對方說是因為蔡政府的行政效率。橋頭科學園區也證明中央地方與民間攜手合作，可以促成產業快速進展。

陳其邁指出，未來會跟所有廠商一起合作，進軍世界市場，台灣半導體世界第一，精準醫療、航太產業也逐漸起飛，對電動車可以結合智慧城市輸出方案更有信心，高雄市府會跟橋科電動車廠商一起打世界盃。他表示，選擇橋科絕對是最正確選擇，也感謝總統、行政團隊與在地廠商，「謝謝你們相信我」。

吳政忠致詞時表示，台灣發展新型科學園區，規劃就必須跟在地做結合，也需要聯外道路跟在地居民來分享，也感謝農委會協助，保育議題部分，草鴞確實很可愛，橋頭科學園區未來要變成草鴞科學園區，也留了一塊地希望跟草鴞共存。

王美花會後接受媒體聯訪時表示，橋科招商是跨部會招商成果，「台積電到高雄來很有幫助」，在電動車發展上，高雄有很大的電池產業，鴻海也在這邊，對於未來電動車在這邊會是很好群聚效果，希望電動車、5G產業等在高雄有更好發展。（編輯：楊凱翔）1101224