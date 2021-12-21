科技部攜百家新創參加美國CES 聚焦智慧醫療AI資安

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科技部21日舉行美國消費性電子展（CES）展前記者會，嚴選100家科技新創參與2022年的CES。圖中左起經濟部中小企業處主秘謝戎峰、國發會主秘張朝能、科技部長吳政忠、經濟部技術處處長邱求慧、科技部產學司司長許增如。（科技部提供）中央社記者蘇思云傳真 110年12月21日

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（中央社記者蘇思云台北21日電）科技部嚴選100家科技新創參與2022年的美國消費性電子展（CES），聚焦智慧醫療、AI與資安應用、半導體與太空通訊應用等，透過虛實雙軌方式參展，盼增加台灣新創國際能見度。

科技部今天發布新聞稿，科技部台灣科技新創基地（TTA）攜手經濟部、國發會等部會，嚴選100家科技新創參與2022年的CES，期間為明年1月5日到1月8日。

科技部表示，因應Omicron威脅，將透過虛實雙軌方式參與展會，並善用全方位數位科技行銷，展現台灣科技新創數位鏈結國際的新競爭力。希望透過TTA台灣新創館與TTA META線上館等多元型態，跟國際投資和產業鏈結更深的合作關係，進而創造台灣科技新創的國際能見度，吸引全球資金挹注。

科技部長吳政忠表示，台灣擁有豐沛的人才與學研新創團隊，但最需要還是與國外人脈與資金的鏈結，透過國際展會鏈結及設立新創基地，將國際加速器、創投、學研、企業等人才匯集在TTA。

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吳政忠指出，科技部今年也在沙崙資安及智慧科技產業研發大樓成立TTA南部據點，進一步擴散台北TTA的國際資源，協助台灣各地新創及學研團隊能有更好的國際機會。

科技部指出，參展的百家新創中，27家聚焦在智慧醫療，25家在AI與資安，25家半導體、太空與通訊應用，23家為數位科技等。其中，有7家新創團隊獲大會國際媒體高度肯定，包括串流國際、雲云科技、麥迪創人工智能、膜淨材料、圖睿科技、創淨科技與聲麥無線。（編輯：潘羿菁）1101221