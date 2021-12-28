立院三讀 科技部改為國家科學及技術委員會

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（中央社記者王揚宇、王承中台北28日電）立法院會今天三讀修正通過國家科學及技術委員會組織法，將科技部改為國家科學及技術委員會，明定行政院為辦理國家科學發展與技術研究及應用的規劃、協調、審議、資源分配等業務，設此委員會。

行政院會日前通過行政院組織調整法案，包括增設數位發展部，以及將科技部改為國家科學及技術委員會等，相關草案送請立法院審議。

立法院司法及法制、教育及文化委員會聯席會議5月6日初審通過行政院函請審議「科技部組織法修正草案」等案，科技部長吳政忠等人列席報告並備質詢。

吳政忠當時指出，全球化及美中科技戰已突顯出科學技術的布局與發展，在國家戰略上的重要性，因此今後的科技發展，應重視跨部會及跨領域等上、中、下游的溝通與連結，推動科技發展的任務將不再僅侷限於科技部。

吳政忠指出，這必須由一個能超越部會立場、連結相關機關首長與各領域學者，且具明確跨部會溝通協調功能與權責的組織，協助行政院長統合政策的運作等，而透過「委員會」的組織型態，將能有效發揮相關效益。

全案今天於立法院會處理；三讀修正通過條文規定，國家科學及技術委員會掌理8大事項，包括國家科學發展、技術研究與應用政策的綜合規劃、協調、審議及資源分配；重大科技研發計畫及支援學術研究的推動；產業前瞻技術研發與學研新創政策的綜合規劃、協調及推動等。

三讀條文明定，國家科學及技術委員會置主任委員一人，由行政院政務委員兼任，副主任委員3人。國家科學及技術委員會置委員11人至15人，由行政院長就研究機構首長、中央相關機關首長及學者專家派兼或聘兼之。

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民眾黨立委高虹安在三讀後發言表示，科技部在改組之後，擴增許多職掌，做為國家科技主管機關，應該與時俱進，領先國際趨勢。希望未來國家科學及技術委員會除了持續推動既有科技政策、支援基礎研究，也能扮演跨部會協調的角色，成為科學發展的推手。

時代力量立委陳椒華指出，時代力量支持政府持續強化科學技術相關研究及發展，在科學發展的同時，倫理發展也非常重要。（編輯：蘇龍麒）1101228