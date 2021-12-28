數位發展部三讀 學者：業務推動須跨部會溝通整合

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（中央社記者蘇思云台北28日電）立法院會今天三讀通過數位發展部組織法，學者認為，政府數位轉型是順應潮流，資安設立專責單位確實有必要，但後續推動業務時也要留意跨部會溝通整合。

立法院會今天三讀通過數位發展部組織法，明定其掌理的10大事項，包括國家數位發展政策、通訊傳播與數位資源的規劃、推動，及數位科技應用與創新發展環境的建構等。

數位發展部業務分成2部分，一方面會新設資通安全署與數位產業署，另一部分，國家通訊傳播委員會（NCC）、經濟部、交通部、國發會與行政院資安處等5大單位，也有部分業務移轉到數位發展部。

成大電機系教授李忠憲告訴中央社記者，政府數位轉型是順應時代潮流，新設立數位發展部是好的方向，預料可以在資料生意跟資安防護領域發揮功能，因為政府跟民間都有豐富的資料，具備發展「資料生意」的商機。

李忠憲表示，數位時代下，政府跟民間都有豐富的資料，法律規範應該更為明確，避免侵犯隱私，也才能後續資料使用、應用更為順利。

李忠憲指出，資安部分需要蘿蔔也需要棒子，才能協助產業前進發展，相關法規規範不能只是規範民間廠商而已，政府部門也要遵守相關規定。

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真理大學資工系助理教授蘇維宗則認為，近年外界都很關注資安議題，政府針對資安設置專責單位確實有必要；不過，資訊相關政策可能涉及多個部會，未來數位發展部在推動業務時，必須留意如何跨部會溝通整合。

另外，蘇維宗說，目前學校也有培育相關資安人才，但比較屬於防守方的訓練，數位發展部未來如果有相關資安人才培育計畫，可以思考如何引入更有實戰經驗的專家，讓資安人才更具實戰應變能力。（編輯：林淑媛）1101228