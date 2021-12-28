數位發展部三讀 部長人選鎖定唐鳳、郭耀煌與吳政忠

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（中央社記者賴于榛台北28日電）立法院會今天三讀修正通過行政院組織法部分條文，增設數位發展部。行政院表示，這是邁向國家數位轉型的重要組織改造工程，有關首任部長規劃，政務委員郭耀煌、唐鳳以及科技部長吳政忠皆為部長可能人選，但目前尚未定案。

行政院發言人羅秉成表示，未來數位發展部將整合電信、資訊、資安、網路、傳播等五大領域，統籌基礎建設、環境整備及資源應用等，希望經由此次組織轉型的立法完成，加速促進國家數位轉型、做好資安維護工作。

羅秉成在媒體群組表示，「數位發展部組織法」是邁向國家數位轉型的重要組織改造工程，行政院長蘇貞昌感謝立法院審議通過此項重大法案，並特別感謝立法院長游錫堃、副院長蔡其昌、朝野各黨團及委員們的辛勞及支持。

行政院表示，數位發展部的政策規劃與諮詢、業務範疇與人員移撥等籌備項目，將依籌備小組召集人、政務委員郭耀煌的規劃進行。

府院幕僚對中央社記者表示，組織改造應該要先把相關員額處理清楚，現階段掛牌日期，以及相關首長人選不必操之過急

這名幕僚說，院長蘇貞昌已交代尋覓人選，包含郭耀煌、唐鳳，以及吳政忠都是舉才對象，畢竟數位發展部的組織形成與3人都有關係，且他們嫻熟業務，也是產業界可以接受的人，但截至目前還沒有討論。

羅秉成說，數位發展部的籌備工作，包括政策規劃與諮詢、業務範疇與人員移撥、規劃辦公廳舍、建置各項資訊系統等項目，將依郭耀煌規劃進行。

至於媒體詢問數位發展部的掛牌時間及首任部長人選等議題，羅秉成表示，待確定後再對外說明。（編輯：林淑媛）1101228