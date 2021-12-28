民眾黨團樂見數位發展部 促政府具備數位治理能力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

立法院將表決是否三讀通過「數位發展部組織法草案」。立法院台灣民眾黨團副總召高虹安（右）、總召邱臣遠（左）28日舉行記者會，表示對此樂觀其成，但呼籲政府應解決當前數位治理能力缺乏的問題。中央社記者徐肇昌攝 110年12月28日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北28日電）立法院會今天擬三讀通過數位發展部組織法，台灣民眾黨立法院黨團今天舉行記者會指出，支持成立數位發展部，但呼籲政府應具備數位治理能力的問題，並一步到位整合各部會業務，移撥組織員額。

民眾黨團總召邱臣遠、副總召高虹安上午舉行「面對數位發展，政府治理能力在哪裡」記者會。

高虹安表示，朝野歷經1年多討論後，數位發展部組織法終於要在今天通過，但成立了數位發展部，是否能解決當前政府的數位問題仍是疑問。

她說，政府未來數位治理時，權責一定要分明，使用各類牽涉到國人或使用者個資的數據時，必須完善防火牆，避免資料外洩。

邱臣遠指出，黨團認同數位發展部「創造創新、安全、永續之數位家園」的願景，也樂見數位發展部帶動整體數位產業發展挹注進步的動能；但執政黨擬三讀通過的版本還有許多不足之處，包含數位領域專業人員不足、擔負促進數位市場秩序責任等。

邱臣遠表示，目前數位發展部分別從經濟部、交通部、國發會與行政院資安處等機關移撥業務，卻未納入數位金融科技和NCC的網路平台監理，連各機關移撥人數沒規劃，恐造成政府機關間矛盾。（編輯：康世人）1101228