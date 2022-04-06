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蘇建榮鼓勵網路報稅 目前未規劃延長繳稅期限

2022/4/6 12:25
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（中央社記者范正祥台北6日電）報稅季將登場，綜合所得稅申報繳納期為5月1日至31日止。立委質詢關切疫情有擴散趨勢，繳稅期限會否延長，財政部長蘇建榮今天表示，目前還是按照原先規劃，會隨時滾動檢討，鼓勵大家網路報稅。

立法院財政委員會今天處理111年度中央政府總預算決議，有關財政部主管預算凍結報告案37案。民進黨立委郭國文、林楚茵質詢關切疫情對於民眾報稅影響。

郭國文指出，北台灣是金融重鎮，目前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情案例多集中於北部幾個縣市，金融機構5月面臨民眾報稅臨櫃服務，須確保防疫安全。

林楚茵提及，去年考量疫情嚴峻，醫事人員報稅期限延長至去年8月2日，一般民眾報稅期限延長至去年6月30日。她質詢蘇建榮，今年有無可能延長報稅期限。

蘇建榮指出，去年疫情嚴重，民眾前往金融機構臨櫃報稅時，大家都有做好相關防疫措施，所幸去年非常平順過去，今年也會和去年一樣做好各種防疫措施。

至於立委質詢今年有無可能延長綜合所得稅申報繳納期限，蘇建榮答覆，目前還是按照原先規劃，如果疫情更加嚴峻，才會考慮是否延長申報所得稅的期間；未來會看疫情變化，隨時滾動式檢討。

蘇建榮說，鼓勵大家網路報稅，避免實際臨櫃接觸，手機報稅也很方便。（編輯：趙蔚蘭）1110406

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