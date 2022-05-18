經濟部餐飲行銷補助方案 立委促直接補助小店家

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（中央社記者郭建伸台北18日電）本土疫情嚴峻影響民眾至餐廳消費。民進黨立委鍾佳濱等人今天指出，經濟部雖推出餐飲業者行銷補助，但時間倉促加上方案複雜，人手不足的小店家不易申請，呼籲經濟部改採直接補助民眾才有感。

疫情升溫影響餐飲業營運，經濟部日前宣布開辦餐飲業行銷補助，從5月16日至6月15日，只要業者提出優惠消費的行銷方案，將提供每家最高新台幣10萬元的行銷補助，免開統一發票的業者可獲得2萬元補助。

民進黨立委鍾佳濱、郭國文、許智傑今天舉行「助小吃店度小月，直接補助最迅速」記者會。

鍾佳濱表示，依據他去年協助小店家申請紓困的經驗，直接補助民眾非常有感；根據經濟部紓困成效報告，去年從6月上旬至8月底，經濟部共核准22.4萬件商業服務業紓困補貼，其中自營業者約為12.1萬家。

鍾佳濱指出，此次經濟部宣布的餐飲行銷補助初步規劃至6月15日，但短短1個月就要執行完畢，加上過於複雜的補助方案，人手不足的小店家不容易申請，恐導致執行成效不彰，呼籲經濟部對免開統一發票的小店家可考慮直接補助，才能讓民眾迅速又有感。

許智傑表示，經濟部開辦「餐飲業行銷補助」，其中最高補助一半的行銷支出，看似立意良善的政策，卻難以幫助到缺乏行銷資源的小店家；針對免開統一發票者最高2萬元補助，等於小攤商必須要有4萬元的行銷推廣支出，對於營業額不高的商家是一筆非常大的金額。

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郭國文指出，疫情導致民眾不敢出門外食，且物價上漲導致民眾消費意願減弱，再加上央行採取貨幣緊縮政策，都不利於民間小吃業者發展；政府應直接以用現金補貼商家協助餐飲及受疫情影響產業。

與會的經濟部商業司科長曾芷筠回應，經濟部去年紓困方案是救急政策，今年則是轉換政策思維；在與疫情共存前提下，協助餐飲店家面臨疫情衝擊時轉型，也幫助店家維持客流量、營收。（編輯：蘇龍麒）1110518