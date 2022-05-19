首季贈與移轉棟數逾1.5萬棟 創7年來新高

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（中央社記者潘智義台北19日電）內政部最新統計資料顯示，今年第1季全國贈與移轉1萬5481棟，較去年同期增加12%，創下房地合一上路以來7年新高；首季繼承移轉1萬4952棟、年增4.3%，也創統計以來同期新高。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡透過新聞稿指出，資金潮推升房價及通膨風險，加上央行選擇性信用管制限縮多戶貸款條件，儘管房地合一所得稅大幅增加出售受贈不動產的稅負，贈與移轉量卻有增無減。此外，高房價及少子化等社會結構問題，讓繼承移轉量持續攀升。

郎美囡說明，綜觀今年第1季六都贈與移轉，移轉量最大仍然在雙北，新北市今年第1季破3000棟，共3156棟、年增8.8%，台北市2811棟、年增3.2%。

另外，桃園以南雖然量體不如雙北，不過今年贈與移轉與去年同期相比皆大幅成長，桃園市1436棟、年增15.2%，台中市1838棟、年增14.2%，台南市1035棟、年增22.3%，高雄市1609棟、年增17.5%，其中台南市移轉量敬陪末座，但其年增幅居六都之冠。

郎美囡表示，南部許多民眾對於生前贈與的財產規劃接受度不高，因此贈與移轉量相對低，台南市近幾年受科技園區及台積電議題帶動，不動產身價水漲船高、買氣熱絡，基於資產配置考量，提高贈與移轉的需求。

整體而言，她認為，資金潮帶動房市價量後，央行輪番祭出信用管制壓縮房貸條件，讓多戶持有人購屋房貸無寬限期、貸款成數低，促使擁多戶的屋主將房產贈與親人。另一方面，出售自用住宅，土地增值稅可有每人一生一次10%的優惠稅率，倘若屋主已使用過該優惠稅率，可將房產贈與配偶再轉售，以此達到節稅效果。

在繼承移轉部分，六都第1季移轉量各有增減，雙北依然是繼承移轉量雙冠王，台北市跟去年同期相比年增11.4%，為六都中繼承移轉年增幅最高的區域。

郎美囡指出，雙北房價高、住宅量大，等房趨勢最為顯著，此外，若屋主持有時間長，未來移轉時土地漲價數額恐偏高，為了避免高額的土地增值稅，長輩透過繼承將房產移轉予後輩具有節稅效果。（編輯：張均懋）1110519