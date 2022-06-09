金管會不動產專案金檢 抓到銀行違反央行信用管制

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金管會去年底對20家金融機構啟動第二波不動產專案金檢，結果抓到有銀行違反央行信用管制規定。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝方娪台北9日電）金管會去年底對20家金融機構啟動第二波不動產專案金檢，抓到有銀行違反央行信用管制規定，包含另借週轉金以規避核貸成數上限、違反對法人不得有寬限期、沒動工要保留1成動工款等規定。

房價直直漲，金管會自2021年底至今年3月底對10家銀行、7家信合社、3家票券金融公司啟動第二波不動產專案金檢，除了再抓到2大炒房團共24戶向銀行融資新台幣1.45億元炒北區套房，更明確抓到有銀行違反央行信用管制及金管會不動產授信監理規定。

其中，有2家金融機構違反法人不得有寬限期規定，仍承作短期擔保放款；4家金融機構違反核貸成數控管規定，放行借戶透過關係人借週轉金；另有2家金融機構在建商沒動工下，沒依規定保留1成動工款。

有1家金融機構沒有在1年調整期內收回新、舊貸規定差額；有2家金融機構違反銀行法第72條之2的不動產限額控管規定；4家金融機構有風險權數計提不足等問題。

金管會檢查局副局長張子敏直言，比較嚴重的缺失發生在銀行，例如放行炒房團融資就顯示銀行對申貸控管機制不夠嚴謹，「內控做不好，什麼事都會發生」，金管會將要求銀行風險控管機制和授信5P原則一定要落實把關。

金管會此次抓到一家中型民營銀行放行2大炒房團融資炒房，該家銀行先前也放行過江媽媽零元炒房團20戶共融資近3億元，由於已多次放行炒房團融資炒房，顯示銀行內控機制不夠嚴謹，市場預期該家銀行後續恐難逃金管會罰則。

金管會指出，此次金檢抓到金融機構另有4項缺失，第一，借戶短期內頻繁買賣房地產，在同一銀行申貸，銀行沒確實查明實際購屋用途，仍以自住條件核准高成數貸款，不利防範投資客炒房。

第二，銀行沒有徵取土地興建計畫，卻核准長年期購地貸款，或借戶沒有如期取得建照動工，仍依原條件展延，不利防範建商養地及囤地。

第三，辦理餘屋貸款方面，有建商一再展延、沒有推案銷售，金融機構卻沒有確實瞭解久未銷售及去化緩慢原因，持續依原貸款期限及條件展延，不利防範建商囤屋。

第四，對沒有依計畫興建廠房者一再展延，金融機構沒有依原批覆條件控管，不利防範工業區土地炒作。（編輯：張均懋）1110609