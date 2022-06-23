5月新增房貸利率1.601% 逾2年新高

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央行升息半碼，各大公股銀行20日調高存款利率，房貸適用的放款利率也將陸續反映。（中央社製圖）

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（中央社記者蘇思云台北23日電）中央銀行升息效應逐漸顯現，央行今天公布5月5大銀行新承做房貸平均利率為1.601%，不僅連續6個月上揚，也是2020年3月以來新高。

央行統計，5月5大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為1.435%，較4月的1.421%上升0.014個百分點，主要是因為除5月部分銀行承做利率較低的大額政府機關及企業貸款增加，使資本支出貸款利率下降外，其餘各類貸款利率均上升所致。

中央銀行經研處副處長蔡惠美表示，購屋貸款利率達1.601%、較4月上升0.4個百分點，雖然3月央行已經升息，4月多數銀行就逐漸調升房貸利率，不過少數銀行如果房貸是用季指數房貸利率，可能到5月才逐步調升利率，因此讓利率持續小幅上揚，預期房貸利率後續還是會繼續往上。

觀察外界最關注的新承做房貸，5月5大銀行新承做房貸金額達新台幣685.81億元，月增71.03億元。蔡惠美指出，主要原因在於5月買賣移轉棟數月增率1.79%，少數銀行整批分戶貸款金額增加，會反映在購屋貸款金額上。

蔡惠美表示，購屋貸款金額3月特別高，4月恢復到一個比較正常到水準，5月金融市場震盪比較大，加上升息潮，買房上應是趨於審慎。

蔡惠美指出，央行持續關切房市，內政部也有平均地權條例相關修法，剛性需求者還是會買房，但可能從限制較多的預售屋，改從成屋、二手屋市場下手，新承作金額雖然增加，但如果看年增率其實有明顯下滑。

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媒體關注央行已經四度打炒房，是否已經有壓制效果。蔡惠美表示，各部會都有相關打炒房措施，購屋者確實會更審慎評估，政府各部會都希望壓抑房屋的投機炒作行為，回到正常的交易市場，目前已慢慢有成效，但還需要更多時間發酵。

房價方面，蔡惠美指出，台北市5月房價年增5.98%，比4月年增率8.24%下降；新北市年增11.01%，也較4月年增率12.3%下降；整體大台北地區房價年增8.11%，是去年12月以來新低水準，也較上月年增9.97%下降。（編輯：蘇志宗）1110623