台股萬五保衛戰 金管會：倘非理性下跌 會出手救市

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台股連日重挫，金管會表示，若有非理性下跌將出手救市。圖為台北市信義區民眾駐足關切股市指數。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝方娪台北23日電）台股連日重挫，即將面臨萬五保衛戰。金管會今天強調，台股基本面仍穩健，金管會會持續關注總體經濟、台股表現、Fed利率政策、俄烏情勢變化及外資進出台股狀況，若有非理性下跌將出手救市。

今天台股加權指數開高震盪下挫，電子、航運殺聲隆隆，盤中指數一度回測15100點關卡，終場跌171.31點，收在15176.44點，跌幅1.12%，成交金額2836.62億元。

今年截至6月22日為止，台股累計跌幅15.76%，較上海跌幅10.24%、香港跌幅10.21%、日本跌幅9.18%跌得深，不過仍優於那斯達克跌幅29.35%、韓國跌幅21.32%、深圳跌幅17.57%、道瓊跌幅16.11%。

金管會證期局副局長蔡麗玲指出，截至今年5月底為止，信用交易占台股大盤成交比僅6.85%，沒有以往高，另截至6月22日融資餘額為2141.14億元，整戶擔保維持率154.34%，仍高於130%追繳門檻，追繳金額為7.26億元。

外界關注股市恐湧現恐慌性賣壓，蔡麗玲說，股市短期難免會受市場消息面等不確定性因素影響，但中長期仍會回歸基本面，從財政部出口統計、國發會景氣燈號、上市櫃公司營收及獲利數據，均可見台股基本面仍相當穩健。

此外，今年以來截至今天為止，集中市場日均量為2803億元，較去年3914億元下降，但蔡麗玲說，相比往年日均量落在1000至2000億元區間，目前台股成交量仍有相當量能在；她也提到，截至今年5月底台股本益比為12.3倍，相對合理，現金殖利率則高達4.2%，加計股票股利達4.36%。

蔡麗玲說，近期因美國通膨升溫，美國聯準會（Fed）表態會繼續升息，及俄烏戰爭情勢引發地緣政治動盪等不確定性，導致全球股市波動加劇，但如金管會一再強調，股市走勢仍要回歸基本面。

她指出，金管會會持續關注總體經濟及台股表現，也會密切觀察Fed利率政策、俄烏情勢變化及外資進出台股狀況等，若台股發生非理性下跌，金管會將採取必要措施。（編輯：林淑媛）1110623