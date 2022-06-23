台積電、長榮續破底 法人：下探萬五壓力未除

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北23日電）台股權值股接連破底，指數今天盤中跌破去年5月低點15159點，終場下跌171.31點，收在15176.44點。法人指出，市場擔憂升息致使經濟衰退，棄息賣壓影響市場信心，指數下探「萬五」關卡壓力未除。

台股今天開低震盪走低，在台積電、長榮、陽明紛紛破底，以及聯發科呈現貼息下，盤中最低至15102.4點、,下挫245.35點，為2021年2月1日來盤中指數新低；台股加權指數終場下跌171.31點，收在15176.44點，跌幅1.12%，成交金額新台幣2836.62億元。

觀察權值股走勢，晶圓代工廠台積電股價收在485.5元，下跌9元，跌幅1.82%，股價創下18個多月新低。而今天除息的聯發科，則呈現開低走低的貼息走勢，終場下跌6.13%，以689元作收，失守700元關卡，創下2020年11月3日來收盤新低。

此外，貨櫃三雄今天賣壓沉重，萬海下跌近8%，收110.5元；長榮下跌約6%、收96.1元，陽明下跌近5%、收96.2元，雙雙破底並失守百元關卡，在除息前湧現棄息賣壓。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，台股連日重挫，融資追繳壓力激增，許多投資人被迫賣出手中股票，導致近期指數加速趕底，甚至有超跌可能，指數下探萬五關卡壓力未除；但由於融資浮額逐漸清洗，指數短線有望接近底部，來到跌勢末段。

他進一步指出，市場擔憂升息導致經濟衰退，美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）也坦言「經濟軟著陸」難度很高，一連串對經濟衝擊的可能出現，導致近期股價下跌，可以說「升息跟擔憂經濟衰退是因，融資追繳是果」。

展望今年下半年股市走勢，黃國偉表示，投資人擔憂前景，導致股市棄息賣壓沉重，加上升息致使資金退潮，台股從2月開始修正一路走跌，隨著7月財報公布後，將有望築底，並在美國、台灣年底選舉前展開跌深反彈走勢。（編輯：張良知）1110623