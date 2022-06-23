野村投信看台股第3季 波動加大選股優先

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北23日電）野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，面對諸多不確定因素，預期第3季股市將持續整理，在通膨數據尚未觸頂並開始走緩，市場信心仍疲弱，易受消息面影響而大幅波動，布局以選股優先。

近期台股受到通膨持續創高、美股回檔修正的影響震盪走低，加權股價指數創下今年來新低。

野村投信表示，目前市場仍面對諸多不確定因素，通膨、央行急速升息乃至於景氣前景是目前投資人最關切的部分，有鑑於第3季市場仍在等待更多經濟數據的公布，預期股市將持續整理，且因投資信心不足，易受消息面影響而大幅波動，除了逢低布局，選股也是影響投資成效的重要關鍵。

姚郁如表示，以全球基本面來說，大多數國家均已走過疫情高峰，但烏俄戰爭推升原物料價格，通膨走高迫使聯準會在內的多國央行加速升息，使得全球經濟趨緩，引發步入衰退的擔憂。

不過，紐約聯準銀行模型顯示未來12個月美國經濟衰退機率仍低。以台灣來說，主計總處預估2022年經濟成長率為3.9%，出口持續成長但動能趨緩，國內消費可望在疫情過高峰後逐步回升，加上第3季進入傳統旺季，鋪貨效應仍值得期待。

姚郁如分析，第3季市場將持續反應許多不確定因素，首先仍是美股因通膨與經濟前景持續震盪的影響，近期受到關注的庫存修正也將持續進行，不過，個別產業的庫存水準仍有差異，目前以手機、電視等消費性電子產業的庫存較多。先前中國因疫情採取的封控措施影響企業出貨，也將反映在第2季財報上，所幸隨著中國重新開放，供給面影響可望降低。

整體而言，在通膨數據尚未觸頂並開始走緩，市場信心仍疲弱，股市震盪幅度大，投資難度也更高。台股經過近日下跌後，價值面也變得比較便宜，目前本益比約12倍，本淨比約2.0，可考慮逢低介入，惟須留意後續企業盈餘下調的情況，不排除本益比仍有下修空間，至於股市翻轉訊號，她認為可先觀察量能是否明顯萎縮。

野村投信看好標的以長期成長型產業為主，科技股方面包括半導體、高速運算、AI、伺服器與自動化等，傳產則為新能源車、自行車、紡織、金融等。（編輯：張均懋）1110623