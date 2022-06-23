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陽明長榮股價破底 台驊、中環送暖加碼達3000張

2022/6/23 19:57
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（中央社記者賴言曦台北23日電）航運市場近期雜音不斷，貨櫃股長榮、陽明近期棄息賣壓沉重，今天股價跌破百元關卡；但台驊投控及中環逢急跌布局，下午分別公告加碼陽明3000張及長榮3620張。

貨櫃三雄今天殺聲隆隆，長榮、陽明失守股價百元大關，長榮收盤下跌5.9元，收在96.1元，跌幅5.78%；陽明下跌4.8元，以96.2元作收，跌幅4.75%，分別創2021年10月29日及今年1月26日以來低點。萬海下跌9.5元，收在110.5元，跌幅達7.92%，創下2021年5月21日來13個月新低。

儘管航運股棄息賣壓沉重、股價重挫，不過台驊今天下午發布重訊公告，自6月20日至6月23日，買進陽明股票3000張，每股平均買進價格新台幣109.37元，交易總金額3.28億元；累計台驊共持有陽明2萬張股票，投資金額達19.24億元，持股比例0.57%。

台驊董事長顏益財日前指出，今年航運股雖然因為俄烏戰爭、上海封城等情況出現大幅震盪，但預料在「烏雲密布」中仍是「順風順水」，對航運前景保持看好態度。

此外，中環今天下午也公告於6月20日至6月23日買進長榮海運3620張，每股平均買進價格104.72元，交易總金額3.79億元；迄目前為止，累積持有長榮海運7733張，投資總金額9.47億元，持股比例為0.146%。（編輯：張良知）1110623

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