5月下旬台幣急升 壽險業減碼台股逾百億

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（中央社記者謝方娪台北23日電）5月下旬新台幣急升，壽險業出現大量兌換損失，以致趁台股上漲時機賣股支撐獲利表現，整體壽險業估5月減碼台股約新台幣128億元，截至今年5月底壽險業持有台股市值降至1兆9472億元。

5月台股加權指數上漲1.3%，壽險業持有台股市值原預估自1兆9349億元回升至1兆9600億元，不過壽險業5月底實際持有台股市值僅1兆9472億元。

壽險業者指出，主因是5月美元回貶、新台幣單月勁升1.43%，壽險業出現大量兌換損失，只好趁股市小幅上漲時機，先行獲利了結支撐5月獲利表現；估整體壽險業單月減碼台股約128億元。

根據金管會統計，截至今年5月底，若加計國際板債券及外幣保單在內，壽險業海外投資規模達20兆1407億元，占可運用資金比重持續拉高至67.88%；若扣除外幣保單，壽險業海外投資規模13兆9991億元，占可運用資金比重上升至47.18%。

金管會保險局指出，目前有2家壽險海外投資加計國際板債券投資總額介於可運用資金的60%至65%，其他壽險占比都低於60%。

截至今年5月底止，壽險業持有國內現金達4402億元，現金水位月減282億元，持有國外現金折合新台幣達4765億元，單月大增476億元。（編輯：張均懋）1110623