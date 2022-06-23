外資賣超逾83億 調節聯電、青睞避險ETF
2022/6/23 16:57
（中央社記者江明晏台北23日電）台股近日重挫，指數今天大跌171.31點，收在15176.44點，其中外資賣超83.05億元，調節晶圓雙雄、航空雙雄等，反向避險的ETF與金融股等則獲外資青睞。
台股今天開高震盪走低，盤中重挫逾245點，一度來到15102.4點；台股加權指數終場171.31點，收在15176.44點，跌幅1.12%，成交金額2836.62億元。指數接連跌破15300點、15200點整數關卡。
三大法人外資及陸資、投信賣超，自營商買超，今天合計賣超28.38億元。其中自營商買超59.65億元，投信賣超4.98億元，外資及陸資賣超83.05億元。
根據外資賣超前10名個股，第一名為聯電，賣超逾5.7萬張，其次依序為中鋼、華航、元大金、國泰台灣5G+、長榮航、友達、鴻海、國泰金、新光金。台積電為賣超第11名，外資今天也賣超逾6892張，顯示晶圓雙雄、航空雙雄、金融股與原物料個股為外資調節重點。
外資買超排行中，第一名為元大台灣50反1，買超逾4.9萬張，其次依序為群創、兆豐金、興富發、富邦台灣加權反1、國泰智能電動車、裕民、聯強、第一金、國泰台灣加權反1。顯示反向避險的ETF、金融股、散裝、部分面板股等仍受到外資青睞。（編輯：翟思嘉）1110623
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