央行升息半碼 青安房貸一段式機動利率站上1.65%

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（中央社記者張璦台北22日電）中華郵政最新存款利率出爐，2年期定期儲金機動利率足額反映央行升息幅度，調高半碼（0.125個百分點）來到1.22%，青安房貸一段式機動利率同步調高至1.65%，但仍為首購市場地板價。

青年安心成家購屋優惠貸款利率，以中華郵政公司2年期定期儲金一般額度機動利率為基準利率，加上固定加碼計息。

台灣中央銀行3月中旬升息1碼，國銀、中華郵政調高存款利率，牽動8家公股銀行辦理的青安房貸利率上升，為減輕年輕首購族購屋成家資金負擔，財政部協調各公股銀行，青安貸款基準利率僅調升半碼，相關成本由行庫吸收。

當時，青安房貸利率3種方案中，以一段式機動利率為例，從1.4%升至1.525%，為首購房貸地板價。

為降低通膨預期心理，央行6月16日再升息半碼，財政部當天指出，3月祭出的青安基準利率減少半碼優惠，將延長至今年底止，但於上述期間轉貸的借款人不適用。

中華郵政今天起調整存款利率，一般額度的2年期定期儲金機動利率從1.095%，來到1.22%，足額反映央行本次升息幅度。

財政部今天晚間發布新聞稿指出，青安房貸基準利率調升半碼，3種方案中，一段式機動利率站上1.65%，仍有機會是目前首購市場的地板樓最低利率。

此外，財政部統計，截至今年5月底止，已協助32萬3828戶無自有住宅家庭購屋，核貸金額達新台幣1兆3293億元。（編輯：黃國倫）1110622