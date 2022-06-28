房仲：買方對房價預期冷卻 看漲比例降至5成以下

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（中央社記者賴言曦台北28日電）永慶房屋今天公布2022年第3季網路會員調查，房價看漲比例由上季的62%降至42%，較上季減少20個百分點。房仲表示，升息循環啟動加上政府持續祭出打炒房政策，讓消費者對房價上漲的預期逐漸冷卻。

觀察七大都會區對未來一季房價的看法，永慶房屋業管部協理陳賜傑說明，七大都會區看漲情緒普遍持續降溫，其中以新竹縣市、台南市看漲心態驟降最明顯，較上季減少逾27個百分點；七都看跌比例的縣市也增加，雙北、新竹縣市、台南市看跌房價的比例已逾3成，且消費者對台北市的房價看法已翻轉，看跌比例已超越看漲。

另外，中央銀行3月及6月分別升息1碼及半碼，針對民眾對於再度升息的房貸壓力承受度，調查結果顯示，75%消費者對於再升息的房貸壓力承受度在2碼內。

陳賜傑表示，這次是在央行已升息1碼的情況下進行調查，而消費者能承受的升息幅度為2碼內，與上一季未升息、能承受升息3碼內的調查結果一致，顯示對於有購屋需求的消費者而言，房貸利率的天花板並未改變，升息超過3碼，消費者的房貸還款負擔將過於沉重，屆時購屋意願恐受衝擊而放棄購屋。

另外，內政部於去年12月通過「平均地權條例修正草案」，並經行政院拍板，目前已送進立法院，預計於下一個會期進行審議；陳賜傑表示，82%消費者支持平均地權條例修正草案5大修法重點，62%消費者認為能有效抑制房市短期投機炒作，72%消費者認為限制預售屋換約轉售最有幫助。

陳賜傑指出，消費者普遍認同政府打炒房的決心，對於平均地權條例修正草案5大修法重點也表示支持，認為5大措施的確能打到投機客痛點，抑制房市的投機炒作，尤其是由預售屋紅單、換約而逐步墊高，造成房價飆漲，消費者深刻有感，因此，消費者有高達70%認為禁止預售屋換約轉售，是最有效的管控措施，同時搭配高額罰款，更加抑制房市炒作行為。（編輯：趙蔚蘭）1110628