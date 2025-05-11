李峻旗6局優質先發勝 春季聯賽台南首闖冠軍戰

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（中央社記者謝靜雯台北11日電）成棒甲組春季聯賽因雨今天4強賽僅完成1場，台南市李峻旗投6局失2分優質先發，張建鑫3安2打點，終場8比4擊敗文化大學，隊史首度晉冠軍戰。台電、台壽霸龍明天拚冠軍戰門票。

114年全國成棒甲組春季聯賽4強原訂10日舉行，因為雨勢影響延到今天還是僅完賽1場，台南市成棒隊派出投手李峻旗先發，李峻旗前2場有狀況，1局上投出保送、被盜上二壘、接著再被敲出安打掉分。

2局上李峻旗被首名打者敲出三壘打、再被敲出高飛犧牲打掉分，3局過後回穩，沒有多掉分數；總計用91球投6局，被敲出4支安打，投出6次三振、2次四壞保送，失掉2分責失分、拿下勝投。

台南市隊2局上打完0比2落後，2局下靠著藍淯勝滿壘高飛犧牲打先追1分，張建鑫二壘打、一棒送回2分超前比數，4局下再靠著接連安打、觸身球保送、高飛犧牲打多添分數。

台南市隊6局下再起攻勢，靠著接連安打、滾地球、暴投先跑回1分，2人出局後再靠著觸身球保送、陳致均安打，一棒再添2分，幫助球隊拉開領先差距，8局下張建鑫敲安，靠著保送、盜壘、對方守備失誤，跑回團隊第8分。

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台南市團隊敲出11支安打，張建鑫今天單場4打數敲出3支安打，有1次觸身球保送，貢獻2分打點，跑出2次盜壘成功，打擊表現最亮眼；文化大學僅在9局上再追回2分，但攻勢沒有延續吞敗。

台南市隊史首度打進春季聯賽冠軍戰，冠軍戰對手明天決定，台灣電力公司棒球隊與台中台壽霸龍隊明天交手爭另外一張冠軍戰門票，冠軍預計13日出爐。（編輯：李淑華）1140511