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立院三讀增放國定假日 藍委籲政院說明是否提覆議

2025/5/11 17:33
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（中央社記者劉冠廷、陳俊華台北11日電）立法院會9日三讀紀念日及節日實施條例，國民黨立委許宇甄今天說，從委員會審查到院會表決，民進黨一路杯葛反對，行政院應說明是否提覆議。民進黨團總召柯建銘表示，想用國定假誘導民眾不罷免、是非常困難的，因為國民黨毀憲亂政、亂修法。

現行紀念日及節日實施辦法屬行政命令，藍白認為，應提升至法律位階，並在9日立法院會表決三讀通過紀念日及節日實施條例，將勞動節改為全國放假，國定假日新增小年夜、9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日，未來春節假期將保證7天起跳，最多可達10天。

許宇甄今天表示，紀念日及節日實施條例從委員會審查到院會表決，民進黨一路杯葛反對，行政院是否會對紀念日及節日實施條例提出覆議，這關乎勞工休假權益，行政院長卓榮泰應清楚說明政院立場。

許宇甄說，民進黨立委在紀念日及節日實施條例進行廣泛討論和表決時，均未站在支持增加國定假日的立場，全國1100萬勞工朋友都在問，若未來民進黨有機會拿到國會主導權，是否會再像2016年和2018年一樣修法砍掉國定假日，身兼民進黨主席的總統賴清德也應說明清楚。

國民黨立委林沛祥指出，民進黨所有的說詞，包括從一開始的拒絕、反對，到中間修法的拖延與杯葛，以及法案通過後的阻撓、撒謊，就是民進黨對於民生法案的一貫態度，不顧民生只為自身利益，出賣台灣利益不合格的執政黨。

對於藍委的質疑，民進黨立法院黨團總召柯建銘下午受訪表示，國民黨為了挽救被罷免，釋出對勞工看似利多政策，但這是一體兩面，且要考慮台灣產業環境變化；想用國定假誘導民眾不罷免、是非常困難的，因為國民黨毀憲亂政、亂修法，想要這樣騙選票，絕對無用。

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柯建銘指出，這是立法院三讀通過的法案，舉手輸了就輸了，「至於有沒有違憲？講起來應該也沒什麼違憲」，這只是政策選擇，行政院也不急著覆議，最快就是明年的事，明年政治環境、立法院政黨比例就不一樣了，大家可以冷靜思考來面對這法律案問題。

此外，行政院人事總處9日透過新聞稿表示，法案三讀後，今年下半年將增加教師節、光復節及行憲紀念日等3個放假日，加上配合「紀念日及節日實施條例」將小年夜列為國定放假日；因此將於條例生效後，配合修正「政府機關調整上班日期處理要點」，重新公告114年政府機關辦公日曆表。（編輯：林克倫、黃國倫）1140511

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