去年產創條例核定研發支出破3000億 減稅297億創高

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（中央社記者張璦台北11日電）財政部最新統計，2024年產業創新條例核定的研究發展支出首度突破新台幣3000億元大關，達3390.7億元，抵減稅額逾297億元、亦刷新高紀錄。

因應產業發展趨勢，台灣政府自2010年實施產業創新條例，透過投資抵減租稅優惠等措施，鼓勵企業強化研發、促進新創。

根據財政部統計，近年來，產創條例每年核定件數大致落在7、800件，不過核定的研發支出金額從2017年的1302.8億元，大幅成長至2024年的3390.7億元，7年間成長1.6倍。

產創條例核定抵減稅額方面，財政部統計，由2017年的145.07億元，成長至2024年的297.13億元，7年間成長逾1倍。

據統計，2024年產創條例核定的研發支出、抵減稅額齊創新高紀錄，顯示國內產業持續加碼研發投資，加上台版晶片法上路，驅動廠商積極朝向更高階製程、技術邁進，進一步強化全球競爭力。

進一步檢視各縣市產創條例核定情況，2024年核定研發支出3390.7億元中，新竹市1763.3億元、占比逾半，新竹縣376.8億元，也就是說，新竹科學園區所在的新竹縣、市合計占全國63%。

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同時，2024年各縣市產創條例核定抵減稅額，同樣是由新竹市以98.69億元居冠，新竹縣41.36億元居次，兩者合計占整體抵減稅額297.13億元的約47%，足證竹科在全台研發活動中扮演關鍵角色。

若產業別觀察，電子零組件製造業2024年產創條例核定研發支出2293.7億元，核定抵減稅額152.5億元，均居整體產業之冠。（編輯：黃國倫）1140511