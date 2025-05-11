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浴佛節、母親節及慈濟日三節合一 大雨中萬人祈福

2025/5/11 19:38（5/11 20:06 更新）
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慈濟基金會11日在中正紀念堂舉辦「2025年佛誕浴佛．孝親感恩祈福會」，晚間台北大雨滂沱，現場估計仍有萬人參與。中央社記者張雄風攝 114年4月11日
慈濟基金會11日在中正紀念堂舉辦「2025年佛誕浴佛．孝親感恩祈福會」，晚間台北大雨滂沱，現場估計仍有萬人參與。中央社記者張雄風攝 114年4月11日
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（中央社記者張雄風台北11日電）慈濟今晚舉辦「2025年佛誕浴佛．孝親感恩祈福會」，包含總統賴清德等政要出席。台北大雨滂沱，現場估計仍有萬人參與，展現對佛陀的禮讚，更結合對母親的感恩與全球慈濟志工精神的弘揚。

為結合慶祝「浴佛節、母親節、全球慈濟日」，慈濟基金會今天晚間在中正紀念堂舉辦「2025年佛誕浴佛．孝親感恩祈福會」。祈福會展現對佛陀的禮讚，更結合對母親的感恩與全球慈濟志工精神的弘揚，展現三節合一的深厚意義與莊嚴氣氛。

慈濟指出，今晚包含賴總統、前總統馬英九、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜及多國駐台使節與政要等親臨參與；祈福會中台灣佛教界諸山長老、各道場法師齊聚一堂，一同凝聚善念，祈願國泰民安、天下無災。

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慈濟說明，今年浴佛活動主軸為「與佛相遇」，希望藉由莊嚴的浴佛典禮，洗滌人心、啟發善念，讓人人皆能在佛誕日當下，遇見心中的佛。

為擴大參與，慈濟也在多個縣市推動「行動浴佛」計畫，深入社區、醫院、學校與社福機構等地，讓更多無法到場的大眾也有機會同霑法喜、虔誠祈福。（編輯：張雅淨）1140511

#中正紀念堂
#慈濟
#佛陀
慈濟基金會11日晚間在中正紀念堂舉辦「2025年佛誕浴佛．孝親感恩祈福會」，邀台灣佛教界諸山長老、各道場法師齊聚一堂。中央社記者張雄風攝 114年5月11日
慈濟基金會11日晚間在中正紀念堂舉辦「2025年佛誕浴佛．孝親感恩祈福會」，邀台灣佛教界諸山長老、各道場法師齊聚一堂。中央社記者張雄風攝 114年5月11日
為結合慶祝「浴佛節、母親節、全球慈濟日」，慈濟11日晚間在中正紀念堂舉辦「2025年佛誕浴佛．孝親感恩祈福會」，祈願國泰民安、天下無災，現場氣氛莊嚴。中央社記者張雄風攝 114年5月11日
為結合慶祝「浴佛節、母親節、全球慈濟日」，慈濟11日晚間在中正紀念堂舉辦「2025年佛誕浴佛．孝親感恩祈福會」，祈願國泰民安、天下無災，現場氣氛莊嚴。中央社記者張雄風攝 114年5月11日
佛陀
佛光山永華市政中心辦浴佛典禮 黃偉哲盼帶來正能量英國佛教藝術展 台灣作品體驗傳統與現代對話
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