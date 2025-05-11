雨勢不停致抽水馬達故障 桃園中新地下道積水封鎖

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（中央社記者吳睿騏桃園11日電）桃園市中壢區中新地下道，疑因連續大雨造成抽水馬達故障，今天出現積水約20公分狀況，當地東興里里長莊英起已通知區公所緊急搶修，中壢分局也派員協助封鎖呼籲民眾注意安全。

中壢區東興里里長莊英起表示，中壢地區從昨天開始下雨，中新下地下道的馬達啟動抽水，但由於降雨持續，今天早上發現地下道水位逐漸上升，緊急通報中壢區公所公務科通知廠商查看，才發現馬達疑似因不堪負荷在昨晚故障，由於降雨不斷造成地下道積水約20公分，廠商已緊急維修，預計可在下午排除。

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民進黨籍桃園市議員魏筠表示，中新地下道這幾次下大雨都淹水，目前因為鐵路地下化工程進行的關係，中新地下道使用率非常頻繁，每次下雨淹水就會造成交通打結，市府應該要對相關狀況及早因應，以免造成居民及道路使用者的困擾。

桃園市警局中壢分局表示，今天中午12時接獲當地里長報案，員警獲報後，已立即將現場暫時封鎖，同時由交通人員進行疏導管制，避免人車誤入發生危險。（編輯：李淑華）1140511