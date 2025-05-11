加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

罷免二階連署 柯建銘：至少31藍委會被罷掉

2025/5/11 19:24
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北11日電）罷免泛藍立委二階連署近尾聲，民進黨團總召柯建銘今天說，至少有31席國民黨立委一定會被罷掉，若苗栗縣的國民黨立委邱鎮軍也達門檻，就會有32席，大罷免絕對大成功，這是民意的反撲。

全台大罷免二階連署，泛藍立委已進入最後收件階段。其中，罷免國民黨新竹縣立委徐欣瑩團隊10日到新竹縣選委會送交第2階段連署書，經統計為1萬9521份，未達門檻。

柯建銘今天下午舉行記者會時表示，大罷免至少有31個國民黨立委一定會被罷掉，因為他們瞎搞胡搞、毀憲亂政，才造成大罷免時代來臨。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

柯建銘說，除了國民黨立委徐欣瑩、謝衣鳯、邱鎮軍及無黨籍立委陳超明等人比較困難，但邱鎮軍也有可能被罷免，明天最後一批會送連署書，就看邱鎮軍會不會過門檻，沒過就31席、過就32席。

柯建銘表示，大罷免絕對大成功，這是民意的反撲，是台灣人民覺醒，要反對藍白紅三個合作，要把台灣給賣掉。（編輯：林克倫）1140511

柯建銘
憲訴法釋憲案5/12說明會 柯建銘指藍白毀憲亂政立院三讀增放國定假日 藍委籲政院說明是否提覆議
邱鎮軍
罷免苗栗立委拚連署二階送件 楊長鎮剃頭聲援苗縣頭屋延管工程近6年 974戶自來水通了
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

71
更多編輯台推薦新聞：