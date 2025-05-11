百度地圖導航驚現路面植入廣告 用戶批影響行車安全

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（中央社台北11日電）中國科技公司百度旗下的地圖導航應用近日因在導航畫面的車道中嵌入廣告內容而引發用戶不滿，質疑影響行車安全。

綜合中國能源網等陸媒報導，多名用戶在社群平台表示，百度地圖近期為其3D車道級導航植入了廣告內容，用戶進入相應導航功能界面時，螢幕上顯示的3D車道中偶爾會出現「累了、睏了、喝東鵬特飲」等廣告字樣。

從用戶發布在社群媒體平台的配圖來看，在百度地圖導航的界面中，導航的路線圖地面不僅出現了廣告語，還帶有圖片立牌。不少用戶對此表示不滿，認為廣告遮擋了道路標識，「立牌還可以接受，但這種地面廣告確實有點影響使用體驗，甚至可能危及安全」。

對此，百度一名內部員工證實廣告的確存在並透露，百度創辦人兼首席執行長李彥宏在今年的OKR（目標與關鍵成果）中明確提出「地圖CM（即邊際貢獻、毛利）要轉正」。

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另一名負責百度地圖廣告業務的人員表示，東鵬特飲的廣告屬於客戶定製項目，預計該項廣告植入的合作費用超過人民幣千萬元。

這名人員說，目前市面上的地圖類應用主要透過語音播報方式為商家投放廣告，例如當導航用戶駕車行駛至某商家附近時系統會自動播報該商家的簡介訊息，並在導航結束後推送團購促銷內容。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1140511