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單親媽帶孩子來台過新生活 港作家謝傲霜訴說苦與甜

2025/5/11 16:11（5/11 16:26 更新）
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香港作家謝傲霜在台灣度過第4個母親節。她說，作為單親母親帶著有特殊學習需要的兒子來台灣生活，雖然辛苦，但也很開心。中央社記者陳鎧妤台北攝 114年5月11日
香港作家謝傲霜在台灣度過第4個母親節。她說，作為單親母親帶著有特殊學習需要的兒子來台灣生活，雖然辛苦，但也很開心。中央社記者陳鎧妤台北攝 114年5月11日
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（中央社記者陳鎧妤台北11日電）香港作家謝傲霜在台灣度過第4個母親節，這名單親母親帶著有特殊學習需要的兒子來台生活，有苦有甜。兒子曾因不適應學校環境，哭著說：「是我人生最不開心的日子」，令她不得不為兒子轉校。雖然要孤軍作戰，但愛讓她與兒子跨過難關。

謝傲霜過去20多年的創作，橫跨文化評論、新詩、散文、舞台劇本及電影劇本等。她撰寫的「中英街一號」電影劇本曾獲大阪亞洲電影節「最優秀作品獎」。

隨著香港環境改變，2022年謝傲霜帶著當時5歲的兒子飛飛，來到繁體中文書寫創作及出版繁盛的台灣，希望有更自由的空間，發展事業及讓飛飛成長。

單親母親帶著孩子踏上充滿不確定性的旅途並不容易。謝傲霜接受中央社訪問時表示，飛飛有特殊學習需要，有不專心、缺乏組織能力、不善於表達自己的問題；因為不理解其他小朋友行為背後的動機，有時覺得自己被嘲笑而不開心。

她說，來台前一年，她已開始安排飛飛學國語，每週有一堂課。飛飛聆聽國語的能力不錯，能以基本國語對答，但剛來台灣時未適應，當他感到不快或憤怒時，未必能即時用語言表達自己，便會以動作代替。

她說，台灣學校較講求紀律，對小朋友的身體動作要求較嚴格，而飛飛本身性格像快樂的野孩子，未能適應新環境。飛飛從在香港被校長讚賞閱讀能力好的學生，變成無法管好自己肢體動作的小孩，信心受到打擊。

謝傲霜說，飛飛來台先讀幼稚園，原來可以在同一所學校升讀國小一年級，但學校功課多壓力大，不適合飛飛，因此轉學到非傳統教育體系的中文實驗小學就讀。

不過，飛飛並不開心。她曾帶飛飛到學校附近公園玩，但飛飛被同學們扔沙子，飛飛也扔沙子還擊。經學校處理後情況有好轉。

她試過帶飛飛參加遊戲治療，學習表達自己。當她以為飛飛的情況有好轉，卻發現飛飛在國小二年級開學時，哭著不願上學，更說:「是我人生最不開心的日子」。

不久後，她為飛飛轉到另一間英文實驗小學，最初飛飛與同學的互動不太好，但老師的一句話：「其他小朋友不喜歡你不要緊，我喜歡你呀」，對飛飛有很大鼓勵。

為了讓飛飛有更好的成長，謝傲霜安排他參加職能治療、統感綜合訓練、情緒管理課程等。飛飛的行為逐漸改善時，學校因業主回收單位，需要搬遷及重新申請牌照，可能將會影響飛飛就學問題。

謝傲霜說，這幾年來在台灣的弟弟及弟媳已盡力幫忙，但他們也有兩個孩子要照顧，自顧不暇，有時她也只能孤軍作戰。離港前她是中學圖書館主任，收入不錯，有經濟能力聘請家庭幫傭照顧兒子及打理家務。

現在她在一家港人成立的親子書籍出版社擔任總編輯，她每天早上6時煮早餐，送飛飛上學後開始工作，下午4時接孩子放學，有時帶他參加課外活動，再回家準備晚餐、陪兒子做功課，兒子入睡後有時還得工作，幾乎沒有私人時間。

她說，要融入台灣家長群也不容易，有時可能因飛飛轉校頻繁，沒有太多時間與其他家長建立感情。

面對這麼多困難，謝傲霜在訪問中仍不時流露笑容。她說，一個人帶孩子是辛苦的，但也很開心。有一次她與飛飛參加100公里的親子單車團，兩人的笑聲交織在一起。

她說，「我與兒子相處像朋友，可能與我自己個性有關吧，我自己不是很惡（很兇）的人」，飛飛願意跟她分享面對到的問題。

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對於有沒有後悔移民來台灣？謝傲霜說，若飛飛繼續在香港讀書，最少不會有語言障礙，她也有經濟能力聘請家庭幫傭協助照顧家庭。不過，台灣自由的土壤很珍貴。

「說到底，最終愛是最重要」，謝傲霜說。（編輯：謝怡璇）1140511

香港作家謝傲霜3年多前帶著有特殊學習需要的兒子移民台灣，兒子面對語言的改變與學校對紀律要求的衝擊。圖為謝傲霜兒子在台參觀展覽。（受訪者提供）中央社記者陳鎧妤傳真 114年5月11日
香港作家謝傲霜3年多前帶著有特殊學習需要的兒子移民台灣，兒子面對語言的改變與學校對紀律要求的衝擊。圖為謝傲霜兒子在台參觀展覽。（受訪者提供）中央社記者陳鎧妤傳真 114年5月11日
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