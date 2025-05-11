屏東2人廟會起糾紛 1男涉揪人持球棒砸門窗汽車

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（中央社記者李卉婷屏東縣11日電）屏東縣楊姓男子與陳姓男子在廟會期間引發口角糾紛，陳男今天揪4名男子前往楊男住家，持球棒砸毀門窗與汽機車等，警方獲報調閱監視器逮人，將5人移送偵辦。

屏東縣警察局枋寮分局副分局長趙國良接受媒體訪問指出，今天凌晨2時許，獲報有民眾糾紛致住家、車輛遭砸毀案件，派員前往處理，並展開偵辦。

警方調查，楊姓男子與陳姓男子於廟會期間因口角引發糾紛，雙方積怨未解，楊男從社群軟體限時動態得知陳男出現在枋寮鄉1處果園，楊男遂與盧姓男子等人前往理論。不料，甫到場就與陳姓男子（22歲）、葉姓男子（30歲）、許姓男子（30歲）及2名未成年少年等人再度起口角糾紛。

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隨後，陳男等5人又至楊男住家，持球棒砸毀門窗及汽機車等物，警方獲報後調閱監視器，確認陳男等5人毀損及傷害涉案證據後，將犯嫌帶回偵詢，訊後將陳嫌等3人依刑法妨害秩序、傷害及毀損等罪移送屏東地檢署偵辦，另外2名未成年少年移送少年法庭。

枋寮警分局呼籲，暴力無法解決問題，只會造成更嚴重的傷害，警方對於妨害秩序及破壞行為絕不寬貸，必將依法嚴辦。（編輯：李錫璋）1140511