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台南做工行善團母親節仍出勤 盼儘早翻修弱勢母子屋

2025/5/11 17:38（5/11 18:36 更新）
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母親節到來，台南市政府勞工局「做工行善團」11日仍出勤至後壁區為弱勢修屋，市長夫人劉育菁（左5）特別帶著大西瓜與火鶴花慰問參與志工。（台南市勞工局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年5月11日
母親節到來，台南市政府勞工局「做工行善團」11日仍出勤至後壁區為弱勢修屋，市長夫人劉育菁（左5）特別帶著大西瓜與火鶴花慰問參與志工。（台南市勞工局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年5月11日
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（中央社記者楊思瑞台南11日電）台南市政府勞工局「做工行善團」在今天母親節，仍出勤為弱勢修屋；由電氣工會志工為後壁區個案進行配電管路及線路施作，盼及早為案主及同住高齡母親改善居住環境。

台南市長夫人劉育菁今天特別帶著大西瓜，以及大台南總工會花藝班學員製作的火鶴花束前往案場，慰問志工在母親節仍依照期程為弱勢族群修屋，與大家一起過節。

勞工局長王鑫基表示，後壁區58歲馬姓男子與85歲母親居住在破舊老房，配偶已過世，膝下無子女，須照顧行動不便母親生活起居，因平日從事臨時工工作，收入並不穩定，無力進行房屋修繕，屋頂破洞多處有漏水情形，牆壁木材剝落頹壞，木門窗戶也多嚴重破損，居住環境不佳。

王鑫基指出，勞工局做工行善團會勘後，5日起由泥水工會拆除團隊打頭陣，進行屋頂石棉瓦、天花板拆除清運施工，並修建門檻無障礙斜坡，接續鋁製品工會、電子機械加工工會接力，進行屋頂鐵厝鋼板更新施工，並完成鋁門窗安裝。

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他說，今日則由電氣工會接棒，進行配電管路及線路施工，後續將安排內部裝潢、線路調整、油漆美化等工程，盼及早為案主改善居住環境。

王鑫基表示，做工行善團志工們都有一顆柔軟愛心，為弱勢家庭生活需求灌注力量，不惜犧牲假期協助修繕房屋，樂在公益奉獻，也為社會立下良好典範。（編輯：陳仁華）1140511

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台南市政府勞工局「做工行善團」11日母親節仍出勤前往後壁區為弱勢修屋，市長夫人劉育菁（前右2）到場關心修繕情形。（台南市勞工局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年5月11日
台南市政府勞工局「做工行善團」11日母親節仍出勤前往後壁區為弱勢修屋，市長夫人劉育菁（前右2）到場關心修繕情形。（台南市勞工局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年5月11日
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