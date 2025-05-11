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小包裹免稅取消 中美全貨機航班減半

2025/5/11 14:41
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（中央社台北11日電）美國本月2日起取消中國和香港價值800美元以下包裹免稅進入美國的政策，影響所及，中美航空貨物量與運價據報大跌，運力也大約減少一半。

2日開始，中國及香港輸美包裹均需依正式報關流程申報並繳稅。新政之下，北京財新網昨天引述數據表示，本月1到7日當週，中美全貨機運力大約減少一半；1日往返中美的全貨機航班為46架次，2日減為32架次，7日再降至28架次；而4月往返中美的全貨機航班日均65.83班。

報導另援引述浙江省機場集團說，「這幾天美線（貨運航班）基本上都停掉了，運價跌到每公斤20元左右」，而5月僅1日、2日及8日各有一班全貨機飛往美國。

另一名美線空運業者稱，5月的美線空運包機基本上已取消，運力很少。

報導還稱，中國往返日、韓的航空貨運市場也受牽連，此前日、韓作為中轉站承接了中美間部分空運需求。數據顯示，1至7日，往返中日的全貨機航班平均每日39.43班，4月日均65.43班；1至7日，往返中韓的全貨機航班日均36.57班，4月平均每日59.23班。

財新網指出，中美航空貨運市場在此之前就已開始萎縮，數據顯示，截至4月27日當週，從中國和香港到美國的噸位年減15%；而同一週，亞太地區即期運價進一步下降2%至每公斤3.67美元。

中國航空貨運市場近年受益於跨境電商而大漲。多名航空業人士估計，美國這波新關稅實施前，電商貨品至少占到空運貨量的6至7成。

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專注電子商務與物流領域的諮詢公司Cirrus Global Advisors指出，在145%的關稅下，中國輸往美國的包裹量將減少約90%。

另有分析稱，小包裹免稅政策的調整以及跨境電商模式的轉變，對中國的航空公司貨運業務將造成巨大影響，特別是中美航線電商貨物占比較高的航空公司，短期內可能面臨航線貨量及運價的雙重下滑，直接影響收入和獲利水準。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1140511

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