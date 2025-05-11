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兩岸統一時間表？ 陸學者：不要自我設限

2025/5/11 15:49（5/11 16:01 更新）
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中國大陸國台辦海研中心舉行的「2025年兩岸關係研討會」上，上海交通大學台灣研究中心主任盛九元11日發言指出，統一要不要有時間表的問題，「急不得也拖不得」仍是最好的註解，「急不得」就是不要給自己設限。中央社記者張淑伶上海攝 114年5月11日
中國大陸國台辦海研中心舉行的「2025年兩岸關係研討會」上，上海交通大學台灣研究中心主任盛九元11日發言指出，統一要不要有時間表的問題，「急不得也拖不得」仍是最好的註解，「急不得」就是不要給自己設限。中央社記者張淑伶上海攝 114年5月11日
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（中央社記者張淑伶上海11日電）總統賴清德執政將滿一年之際，在上海舉行的一場兩岸關係研討會中，賴總統的兩岸政策以及「統一」議題成焦點。有中國大陸學者認為，統一是否需要有時間表，「不要給自己設限」，應讓統一的吸引力更強。

由中國大陸國台辦海峽兩岸關係研究中心舉辦的「2025年兩岸關係研討會」10、11日在上海舉行，本次主題為「中國式現代化與兩岸同胞福祉」。上午有多名學者和專業人士進行主題發言。

上海交通大學台灣研究中心主任盛九元說，統一要不要有時間表的問題，「急不得也拖不得」仍是最好的註解，「急不得」就是不要給自己設限。應當塑造統一的吸引力更強，也就是加快中國式現代化進程；中國式現代化就是「讓統一的治理更容易」。

廈門大學台灣研究院院長李鵬說，有人說當前的兩岸交流是1987年以來最困難的時期，尤其是美國總統川普今年上台，賴總統去年上台，「川普＋賴清德組合」給台海局勢帶來「前所未有的挑戰」。但他強調要塑造「國家必然統一的大勢」，學者要思考的是如何以「最小的代價、最符合中華民族整體利益的角度」統一。

這場研討會10日下午以分組方式閉門討論。東海大學通識教育中心教授潘兆民在總結該組討論時說，多名兩岸學者批評賴政府的做法是意圖「中華民國的台獨化、台獨化的中華民國」。

與會學者認為，台灣民眾「疑美論」升高是兩岸關係「導入正向發展」的契機，但也有學者指出，「疑美論」並不表示台灣民眾對中國的信賴就提高。

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根據匯報，中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津指出，目前兩岸關係的特點是「不確定」，他認為台灣議題已經國際化，「川普＋賴清德」使得兩岸的變數已經加大。多名學者表示，對兩岸關係前景不樂觀。

對於統一議題，亞太綜合研究院高級研究員鍾琴提出，在傳統「和統」和「武統」的二分法之外，還有「實統」，即「實際落實治理、漸進的統一模式」。她聲稱這可以避免短時間武統造成過度激烈變化、以及和統的長期等待。她認為，中國海事部門在金廈海域巡航就是「實際落實治理」的例子。（編輯：吳柏緯）1140511

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中國大陸國台辦海研中心舉行的「2025年兩岸關係研討會」上，廈門大學台灣研究院院長李鵬11日發言指出，台海局勢面臨前所未有的挑戰，但他強調陸方要塑造「國家必然統一的大勢」。中央社記者張淑伶上海攝 114年5月11日
中國大陸國台辦海研中心舉行的「2025年兩岸關係研討會」上，廈門大學台灣研究院院長李鵬11日發言指出，台海局勢面臨前所未有的挑戰，但他強調陸方要塑造「國家必然統一的大勢」。中央社記者張淑伶上海攝 114年5月11日
中國大陸國台辦海研中心舉行的「2025年兩岸關係研討會」上，亞太綜合研究院高級研究員鍾琴11日發言提出，在傳統「和統」和「武統」的二分法之外，還有「實統」，即「實際落實治理、漸進的統一模式」。中央社記者張淑伶上海攝 114年5月11日
中國大陸國台辦海研中心舉行的「2025年兩岸關係研討會」上，亞太綜合研究院高級研究員鍾琴11日發言提出，在傳統「和統」和「武統」的二分法之外，還有「實統」，即「實際落實治理、漸進的統一模式」。中央社記者張淑伶上海攝 114年5月11日
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