花蓮西瓜又到盛產季 警方陸空巡邏阻宵小

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（中央社記者李先鳳花蓮縣11日電）花蓮玉里鎮西瓜盛產季到來，為防止瓜農辛苦成果遭宵小覬覦，警方組成「護瓜巡守隊」，並出動空拍機科技輔助巡邏，從空中掌握瓜田動態、提高即時反應能力，守護農產安全。

秀姑巒溪沿岸大片瓜田迎來熱鬧採收期，今年大西瓜採收自5月10日展開，受到氣候變化影響，整體產量略減約一成；另外也因為西部供應短缺，帶動花蓮西瓜行情，可望為瓜農帶來期待中的好利潤。

為防止瓜農辛苦成果遭宵小覬覦有所損失，花蓮縣警察局玉里分局提早規劃部署護瓜勤務，由分局長黃清暉率領偵查隊、交通組、轄區派出所長及義警弟兄組成「護瓜巡守隊」，進入偏遠瓜園展開全面守護行動。

玉里警分局表示，觀音、三民等派出所沿線將強化巡守能量，實施跨所聯防、分區編組，採不定時巡邏、小區域聯巡、大範圍深夜跨所巡邏等多元模式，全面防範竊案發生。

此外，在省道台9線、縣道193線等重要幹道，也同步部署警力加強守望與盤查，針對載運西瓜的大型貨車與可疑人車進行臨檢，主動出擊。

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玉里警分局指出，為提升巡邏效率與監控範圍，此次護瓜行動也導入空拍機科技輔助巡邏作業，從空中掌握田區動態、提高即時反應能力。同時，分局也與瓜農建立緊密聯繫網絡，落實「警民協力、情報互通」，瓜農若發現可疑狀況，可於第一時間通報轄區派出所或撥打110，警方將迅速到場查證處理。

黃清暉強調，瓜農辛勤一年，就盼這段採收期間有所收穫。警、民同心通力合作，讓宵小無機可乘，希望透過護農專案，展現警方對治安的重視與行動力。（編輯：黃名璽）1140511