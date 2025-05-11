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中國經濟未明 金融三業對陸曝險8946億元再寫新低

2025/5/11 18:34
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（中央社記者羅元駿台北11日電）中國經濟前景未明，金融三業對中國地區授信及投資更趨保守。金管會最新公布，截至2025年第1季底止，金融三業對中國曝險較去年同期再降，走低至新台幣8945.71億元，年減13.74%，再寫歷史新低。

根據金管會最新統計，截至今年第1季底止，金融三業對中國曝險總額降至8945.71億元，年減13.74%；其中，以本國銀行對中國曝險年減1273.8億元最多。保險業對中國曝險則為577億元、年減147億元或20%，證券期貨投信投顧業對中國曝險則為113.9億元、年減4.36億元。

根據金管會銀行局統計，今年第1季國銀對陸曝險金額為8254.81億元，較去年同期大減1273.8億元、年減13.37%，其中以資金拆存減幅最劇烈，年減達25.65%；第1季授信金額為5514.26億元、寫歷史新低，年減778.44億元、年減12.37%。

金管會銀行局副局長王允中分析，國銀持續對中國曝險減少，因爲中國成長趨緩，債務與房地產風險增加，讓授信、投資與資金拆存都持審慎保守態度。他補充，前3大曝險銀行依序為中信銀、凱基銀與永豐銀。

證券期貨投信投顧業方面，截至2025年第1季底止，對中國曝險總額降至113.9億元，年減4.36億元，曝險占淨值比為1.36%。

金管會證期局副局長高晶萍指出，細看各類別，證券商對中國曝險金額86.06億元，年減4.36億元，主因是券商的自營部位投資減少；期貨商對中國曝險維持0.95億元，投信投顧業也對同樣維持26.89億元。

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截至2025年第1季底止，保險業對中國曝險總額577億元，較2024年同期減少147億元，年減20%，且皆為壽險業，產險業對中國曝險持續掛零，總計保險業對中國曝險占可運用資金僅0.17%。

金管會保險局副局長陳清源說明，曝險再降全是壽險業變動、產險業持續掛0，主要是業者考量中國政經情勢、地緣政治與風險提高有關。（編輯：黃國倫）1140511

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