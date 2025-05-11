馬雲現身回歸傳言甚囂塵上 阿里巴巴與本人均否認

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（中央社台北11日電）阿里巴巴創辦人馬雲現身集團「阿里日」活動並出席音樂會，並且前往在總部園區復刻的「湖畔小屋」，重溫創業時的點滴。隨後，馬雲將回歸的消息甚囂塵上。不過阿里巴巴集團與馬雲均否認。

綜合界面新聞、每日經濟新聞、香港經濟日報，5月10日是「阿里日」，5月9日舉行「510阿里日」活動，馬雲現身阿里巴巴總部參加相關活動，阿里巴巴集團執行長（CEO）吳泳銘、螞蟻集團執行副總裁邵曉鋒等人陪同。

報導指出，當天馬雲先是參觀了在阿里巴巴全球總部全新搭建，名為「湖畔小屋」的空間，公開資訊顯示這個空間是復刻「湖畔花園16棟202室」，即1999年馬雲和創始團隊創立阿里巴巴的地方。

報導提到，吳泳銘於同一天在阿里的內網發文呼籲全體阿里員工回歸初心、重新創業。「復刻湖畔小屋正是因為這是阿里創業的起點，代表阿里巴巴永不止息的創業精神、永遠對創新的追求。不是為了懷舊，而是要提醒所有人，今天阿里巴巴依然在創業」。

當天晚間，馬雲出席「2025阿里巴巴十年馨專場音樂會」，並向阿里員工揮手致意。

馬雲現身集團總部、參訪「湖畔小屋」等舉措，令「馬雲即將回歸」的傳言甚囂塵上。

針對這項消息，報導引述馬雲回應稱「沒聽說」，阿里巴巴的內部人士也強調「馬雲回歸是絕不可能的，並且馬雲是創始人也從來沒離開過」。馬雲目前雖然未在阿里巴巴擔任正式管理職務，但角色類似於「戰略顧問」。

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報導指出，阿里巴巴在過去幾年進行多次權力重構，吳泳銘逐漸掌握集團、電商、雲計算等三大核心業務，這也為「1+6+N」組織架構埋下伏筆。吳泳銘向來被外界認為是馬雲戰略的堅定執行者。

據公開資料顯示，馬雲於2013年卸下阿里巴巴集團執行長（CEO）；2019年9月10日正式退休，卸任阿里巴巴董事局主席；2020年9月30日，卸下阿里巴巴董事的職務。（編輯：吳柏緯/陳鎧妤）1140511