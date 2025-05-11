鋒面降雨 曾文與烏山頭水庫蓄水量近5年同期新高
2025/5/11 19:04（5/11 19:43 更新）
（中央社記者楊思瑞台南11日電）目前正值嘉南地區一期稻作灌溉期，曾文-烏山頭水庫系統出水量大，今天鋒面為集水區帶來超過50毫米累積雨量，使曾文水庫蓄水率重回6成，兩座水庫合計蓄水量為近5年同期新高。
台南地區受鋒面影響今天出現降雨，山區雨勢比平地明顯，據中央氣象署觀測資料，截至下午6時，累積雨量最高為南化區大竹坑測站的79毫米。
經濟部水利署南區水資源分署晚間6時觀測資料指出，曾文水庫集水區今天降雨量53.7毫米，蓄水量為2億7518萬立方公尺，蓄水率從昨天的59.74%，提升至60.4%；烏山頭水庫集水區降雨量29.2毫米，蓄水量為6828萬立方公尺，蓄水率88.24%。
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南區水資源分署副分署長林玉祥說明，曾文-烏山頭水庫系統合計蓄水量3億4346萬立方公尺，為近5年同期新高。
台南另一座主要水庫南化水庫，集水區今天截至下午6時，累積雨量達65亳米，蓄水量6937萬立方公尺，蓄水率77.77%。（編輯：張雅淨）1140511
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