16縣市大雨持續入夜 台中和平累積雨量逾123毫米
2025/5/11 15:51（5/11 16:10 更新）
（中央社記者張雄風台北11日電）氣象署今天下午更新大雨特報，鋒面影響，北北基桃等16縣市有局部大雨發生，預估持續至今天晚間；今天截至下午3時許，累積雨量以台中和平區123.5毫米最多。
中央氣象署今天下午更新大雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，台中山區及南投縣已有豪雨發生；今天大台北、基隆、宜蘭、桃園、中南部地區及北部山區有局部大雨發生機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。
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大雨地區為基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣。
根據氣象署網站，今天截至下午3時20分，累積雨量以台中和平區123.5毫米最多，累積雨量前5名皆位於台中市山區；其他縣市部分，嘉義縣阿里山鄉達116毫米、南投縣國姓鄉96毫米。（編輯：陳仁華）1140511
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豪雨特報 台中市山區、南投縣有局部大雨或豪雨