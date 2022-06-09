房地合一重購退稅規定放寬 遷戶籍3情形可維持優惠

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（中央社記者張璦台北9日電）房地合一重購退稅規定，新舊屋需有本人、配偶或直系親屬設籍且為自住；財政部考量部分戶籍變動非屬投機且仍為自住使用，今天發布函釋，放寬派駐國外、未成年子女就學需要和原所有權人死亡等3大原因，符條件可免追繳退抵稅款。

政府祭出房地合一稅以抑制短期房市炒作，同時，為保障自住需求並減輕民眾換購自住房地的租稅負擔，給予重購退稅或抵稅優惠。

重購退稅優惠適用條件包含原有房地產簽約買賣之前，一整年都沒有出租或作營業的情形；出售原有房地產與重購新屋的移轉登記日在2年以內；新購房地產5年內不可以移轉或出租、供營業使用；本人、配偶或直系親屬的戶籍設在新舊房屋且為自住。

符合重購退稅優惠者，可申請依重購價額占出售價額的比例，退還稅款，舉例而言，小屋換大屋可全額退稅、大屋換小屋則按比例退稅；依照所得稅法規定，重購後5年內，個人若把重購房地改作其他用途或再進行移轉，國稅局將追繳原退還或扣抵的稅款。

不過，有立委指出，1994年土地增值稅的重購自宅用地退稅函釋規定，如果有因子女就學需要、因公務派駐國外、土地所有權人死亡等原因，致戶籍遷出或未設於該地，經查如果土地仍屬自住，可免追繳原退還稅款；然而，房地合一重購退稅並沒有類似規定，恐使因特殊情形而遷籍的民眾權益受損。

因此，財政部今天核釋，個人重購自住房地後5年內，因「未成年子女就讀或擬就讀學校訂有應設戶籍於該學區的入學條件」、「本人或配偶因公務派駐國外」、「原所有權人死亡」三大原因之一，導致戶籍遷出，或未設戶籍在重購房屋，如果經查明該房屋實際上仍為自住，沒有出租、供營業或執行業務使用，則可認屬為未改作其他用途，免依規定追繳原退還或扣抵的稅額。

財政部進一步說明，依原本規定，個人在重購後5年內，應於重購的自住房屋辦完戶籍登記，但實務上可能會發生一些無法持續設戶籍在重購房屋的特殊情形，考量上述3種情況不是投機行為，且該房屋實際仍為自住使用，因此發布函釋放寬符條件情況免追繳稅款，以適度保障納稅義務人權益。（編輯：趙蔚蘭）1110609