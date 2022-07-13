房地合一稅收台中蟬聯六都之冠 苗栗花蓮首破億

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今年上半年各縣市房地合一稅稅收大增，六大都會區中，稅收最高的是台中市。圖為台中市景。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴言曦台北13日電）據財政部資料，今年上半年各縣市房地合一稅稅收大增，六大都會區中，稅收最高的是台中市。另外，今年上半年六都以外有10個縣市稅收破億，其中苗栗縣、南投線、宜蘭縣及花蓮縣房地合一稅稅收更首度破億。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡今天透過新聞稿表示，房地合一稅以不動產交易增值部分課稅，顯示今年上半年價格持續上漲，由於不動產交易的主力都會區價格已走高，買盤外溢至其他區域，出現許多房市黑馬，加上疫情揚起國旅、休閒宅風潮，讓觀光勝地也入榜。

觀察六都上半年房地合一稅稅收情況，台中市以進帳新台幣35.46億元居冠；新北市上半年稅收年增120%，為成長幅度最高的縣市，稅收為24.69億元。另外，六都中成長幅度居次的台南市為100.3%，上半年稅收達17.98億元。

郎美囡分析，六都為不動產市場交易主力，資金潮及置產型買盤讓六都房市價量齊揚，高端買方手握大筆資金挹注市場，各都新建案價格向上堆疊，帶動房價走升；新北市雖也是高價區，不過房價相對台北市親民，近幾年重劃區、新市鎮推案量不小，吸引資金充裕買方入手；台南市過去房價基期低，這幾年受惠科技園區議題價格翻漲，因此房地合一稅收也大幅躍進。

六都以外縣市方面，今年上半年房地合一稅稅收破億的地區除了既有的新竹縣市、彰化縣、雲林縣、屏東縣及嘉義市外，增加苗栗縣、南投縣、宜蘭縣還有花蓮縣；其中，苗栗縣今年成長幅度大增282.5%，達2.34億元，

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郎美囡分析，苗栗縣部分區域鄰近新竹科技園區，當竹科帶動新竹縣市價格大幅上漲，買方開始沿通勤便利地段找更低價的區域，苗栗縣因此受到帶動，成交價格拉升許多，從破億縣市也可觀察出，資金潮帶動各區域不動產的效果驚人，尤其可吸引就業人口、區域發展可期的低價區，價格能有高度表現。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，7月房地合一稅新制上路，持有1年以上、5年內出售的稅率大幅拉高，壓縮投資盤的操作空間，不過房地合一稅收豐厚，意味短期持有屋主仍有獲利空間，但中央銀行啟動升息，買方資金成本拉高，因此下半年交易表現未必能延續高檔。（編輯：趙蔚蘭）1110713