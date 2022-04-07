政策重罰炒作 房仲：預售屋將轉成自用市場

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（中央社記者賴言曦台北7日電）行政院會今天通過「平均地權條例」部分條文修正草案，限制換約轉售預售屋等。房仲認為，預料投機客將離開預售商品，預售屋將轉成自用與長期置產市場，房價較不易大起大落。

信義房屋今天發布新聞稿表示，根據去年預售揭露的資料顯示，雙北以外市場去年銷售狀況熱絡，以近年持續攀升的趨勢與房地合一稅收持續拉高來看，市場上存在一些短期投資行為，尤其桃園市、台中市、高雄市去年預售實價揭露成交都超過萬戶，台南市逾8000戶，新竹縣市超過6000戶。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，預售禁止換約上路前，短期內會先看到投資客脫手物件，「少賺求出場」，等到政策上路後，換約供給就會消失。長期來看，短期炒作的投資客會離開預售商品，讓預售屋轉而成為自用與長期置產的市場，去年以來急漲的房市會逐漸降溫，房價較不容易大起大落。

行政院會今天通過「平均地權條例」修正草案，接下來將送立法院審議；草案重點包含未來炒房最高可處新台幣5000萬元罰鍰，限期未改善者可連續處罰。

預售屋換約或新建成屋買賣契約方面，買受人除配偶、直系或二親等內旁系血親，或經內政部公告的特殊情形外，不得讓與或轉售第三人；建商也不得同意或協助契約讓與或轉售，違規者均可按戶棟處罰50萬元至300萬元。

曾敬德接受中央社記者詢問時表示，未來炒房最高可處5000萬罰鍰部分，嚇阻作用較大，未來會如何發展仍有待觀察。短期來看，限制預售屋換約對房市的影響還是比較明顯。（編輯：張均懋）1110407