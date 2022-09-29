內政部：徐國勇絕非認為高房價是帶動經濟的火車頭

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（中央社記者陳俊華台北29日電）內政部今天說，內政部長徐國勇對房地產業的談話遭刻意曲解，對此表示遺憾；徐國勇期許房地產業與政府共同為居住正義打拚，但絕非認為房價上漲或高房價是帶動經濟的火車頭。

媒體報導，徐國勇日前參加旺旺中時集團舉辦的「2022年第一屆旺旺中時房產金牌獎頒獎典禮」時，稱「房地產相關產業是台灣經濟命脈，是真正的火車頭，引發熱議。

內政部透過新聞稿表示，部分人士刻意曲解徐國勇對房地產業的談話內容，內政部表示遺憾，並說明房地產包含營造、不動產服務等相關產業，其中又以營造業的產業關聯效果較高，確實能夠帶動其他產業發展。

內政部說，徐國勇在出席房產金牌獎頒獎典禮致詞時，主要是要表達近年來房地產業產值持續提高，且與上下游產業具有相當關聯性，房地產業對於總體經濟及其他產業發展確實有重要助益。

內政部表示，徐國勇期許房地產相關產業能與政府一起合作推動危老、都更等重大政策，共同為居住正義打拚，但絕非認為房價上漲或高房價是帶動經濟的火車頭。

內政部強調，將持續全力打擊房市投機，不當炒作房價，並致力推動健全房地產市場穩定發展，對於積極推動平均地權條例修法的立場，從未改變。（編輯：蘇龍麒）1110929