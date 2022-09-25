電子和機械業保守看第4季 先蹲後跳釀反彈契機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）受全球通膨、升息、俄烏戰爭、中國封控、終端需求疲弱等因素影響，電子業保守看第4季營運，法人預期半導體晶片短缺狀況將在今年底緩解；機械業保守看第4季至明年第1季訂單，盼「先蹲後跳」醞釀反彈契機。

展望電子產業第4季景氣，鴻海旗下富智康日前在2022中期報告分析，智慧型手機需求前景下降，部分商品定價可能下調；此外，通貨膨脹、主要經濟體貨幣政策變化、俄羅斯與烏克蘭戰爭、中國持續封控等變數，持續帶來不確定性。

測試介面大廠精測總經理黃水可表示，部分終端市場需求下滑，例如與消費電子應用相關的射頻（RF）元件測試，客戶需求的確有趨緩跡象，第4季相關訂單保守，到明年上半年仍需持續觀察。

動態隨機存取記憶體（DRAM）市場持續供過於求，市調機構集邦科技日前預期，第4季DRAM價格跌幅恐將擴大到13%至18%。

面板廠群創光電總經理楊柱祥日前表示，面板廠減產差不多，經濟穩定之後也許有1季、2季的遞延，之後產業狀況才會比較好；觀察面板產業何時回穩，楊柱祥表示，需觀察俄烏戰爭狀況以及全球利率走勢，傳統促銷旺季將屆，品牌商促銷活動拉貨情形仍很難預估，但維持經濟穩定相當重要。

觀察被動元件市況，本土法人指出，中國封控影響高階筆記型電腦物流常態，第4季須密切關注終端需求變化；目前來看標準品被動元件庫存調整仍需要6個月時間，大廠標準品產能利用率從60%至70%降到50%至60%，明年農曆年後，觀察產業整體庫存去化狀況。

日系外資法人分析，記憶體、個人電腦處理器、安卓（Android）智慧型手機晶片需求持續趨緩，預估包括車用和工控等大部分晶片短缺的狀況，將在今年底舒緩，預估到明年第1季，全球半導體晶片銷售將較上一年同期減少16%至19%區間。

至於機械產業第4季到明年第1季景氣，台灣機械公會理事長魏燦文表示，儘管全球「黑天鵝」滿天飛，包括COVID19疫情未解、中國大陸局勢變化、全球通膨等變數，今年前8月台灣機械產業仍異軍突起，業績表現亮麗，不過第4季至明年第1季業績可能相對萎縮，主要是訂單能見度不佳。

魏燦文預期，今年機械產業出口值成長幅度大約在10%左右，「希望不要掉太多」，應該不會像去年年成長20%幅度。

展望工具機和塑橡膠業，台中精機董事長黃明和預估，第4季到明年第1季相對困難，不過產業「先蹲後跳」，廠商開源節流，做最好的準備。

黃明和分析，歐洲和東南亞市場需求不旺，台灣市場部分客戶投資意願趨於保守；此外中國大陸市場仍受疫情封控影響，預估明年3月新一屆中國大陸全國人民代表大會之後，景氣才會趨於明朗；至於美國市場需求穩健。

傳動元件大廠上銀董事長卓文恒不諱言指出，受到中國大陸疫情和限電影響，工具機產業接單狀況較去年同期少了2成至3成，他認為，產業景氣到明年都不容樂觀，主要是中國大陸疫情未緩，加上限電變數陸續發生，衝擊機械業產業。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

美系外資法人分析，8月起由於歐洲季節性暑休、加上電力成本增加、以及工具機需求轉弱，大部分台灣自動化和機械廠商8月業績趨緩；此外，中國市場需求持續偏弱，預估到10月中共第20次全國代表大會之前，需求不會明顯回溫。

外資法人預估從9月開始，工具機市場將進入另一波景氣向下循環週期，主要是全球經濟大環境不確定性高，加上客戶庫存水位偏高；不過工具機市場仍可受惠全球半導體製造在地化趨勢、以及電動車供應鏈投資效益，減緩未來數季自動化產品需求偏緩的下行速度。（編輯：林淑媛）1110925