明年經濟難保3 楊金龍：是否持續緊縮基調年底評估

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

央行最新預測，明年台灣經濟成長率難保3，持續升息的貨幣政策緊縮基調可能在今年12月出現轉折。中央社記者徐肇昌攝 111年9月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北22日電）央行最新預測，明年台灣經濟成長率難保3，持續升息的貨幣政策緊縮基調可能在今年12月出現轉折；央行總裁楊金龍今天在理監事會議後記者會上談話暗示，若國內通膨緩和，12月可能停止升息腳步。

中央銀行今天舉行第3季理監事會議，決議調升政策利率半碼（0.125個百分點）及新台幣存款準備率1碼（0.25個百分點），以價量並行的方式強化政策效果。

央行同時公布最新經濟預測，考量全球景氣擴張力道趨緩，終端需求降溫等因素，下修今年台灣經濟成長率至3.51%，較6月預測值3.75%減少0.24個百分點，且明年無法「保3」，經濟成長率預測值僅2.90%。

至於外界高度關注的物價走勢，央行估今年消費者物價上漲率（CPI）為2.95%，明年將降至2%以下，為1.88%。

楊金龍表示，目前為止，央行仍延續緊縮的貨幣政策基調，但國內外經濟情勢變化快速，主要國家景氣下滑，國內通膨率逐漸往下走、經濟成長也放緩，到了2023年，國內通膨率更降至2%以下，台灣貨幣政策基調是否還要朝緊縮方向走，「12月之前再來評估看看」。

楊金龍直言，台灣屬於小型開放經濟體，必須密切關注數據變化，貨幣政策應取決於經濟數據（data dependent）；若通膨降溫程度超乎預期，明年CPI降幅比預測低、2024年更低，那就沒有必要繼續緊縮，央行可以在適當時機點「做一些停頓」。

這番言論暗示，若年底的經濟數據及預測顯示明年通膨可望降至2%以下或更低、不確定性減少，央行便可能停止升息腳步，12月利率按兵不動。

雖然美國聯準會鷹浪一波接一波，央行特別在會後參考資料裡提到，台灣與美國經濟結構及金融體制差異大，不宜以美國聯準會的貨幣政策架構及決策組織為師，暗示台灣沒有跟進美國聯準會「鷹派升息」的必要性。

楊金龍直言，美國聯準會大幅度升息是因為通膨太高，英國、歐元區也是如此，因此央行升息幅度都很大；相較之下，日本、中國通膨率與台灣差不多，日本持續寬鬆、中國還在下調利率，台灣除了透過升息抑制國內通膨預期心理，行政院從供給面對付供給面，也會更有效果。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，央行延續6月作法，再次調升存準率1碼。楊金龍說明，升息的影響是全面的，將衝擊中小企業及首購族，因而決定採對銀行緊縮的方式，調升存準率，估計可以從市場回收游資達新台幣1100億元。

楊金龍表示，央行在M2的目標區間為2.5%至6.5%，隨著央行調升存準率1碼，明年M2可望壓至6.5%以下，「存準率大體上到這裡，已經差不多可以了」。（編輯：潘羿菁、林淑媛）1110922