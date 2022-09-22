美台升息風暴衝擊股市？金管會救市緊盯3大指標

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（中央社記者謝方娪台北22日電）美國聯準會（Fed）及台灣央行最新利率決策出爐，市場憂心股市受衝擊，金管會今天強調，台股基本面及總體經濟仍穩健，金管會將緊盯央行升息、美國聯準會升息及外資資金匯出入動向，適時採取救市措施。

美國決議升息3碼，且釋出的利率點陣圖顯示將持續鷹派升息，影響美股走跌，台灣市場今天上演股匯雙殺，台股終場收14284.63點，下跌139.89點、跌幅0.97%，成交量新台幣2085.33億元。

金管會證期局副局長高晶萍今天在例行記者會指出，受到美國聯準會最新利率決策影響，美股下挫，觀察今天亞洲股市，除了台股以外，香港、韓國、日本、上海及新加坡市場均呈現下跌，又以香港跌幅1.61%最多。

金管會觀察，今年截至9月21日台股跌幅20.83%，勝過美國那斯達克跌幅28.28%、深圳跌幅24.56%、韓國及香港跌幅21.17%，不過遜於新加坡漲幅4.42%、上海跌幅14.36%、日本跌幅5.14%，台股表現介於國際主要股市之間。

成交量能方面，今年截至9月21日，台股日均量下滑至2561億元，年減39.43%，高晶萍表示，除了台灣，韓國、香港、新加坡及上海等亞洲主要股市日均量均呈現下滑，其中以韓國日均量年減44.05%最劇烈。

金管會統計，9月21日台股整戶擔保維持率仍有163.29%，尚未有融資斷頭風險。

至於台股基本面表現，截至今年8月底台股本益比為10.95倍，現金殖利率加計股票股利高達4.86%；上市櫃公司前8月累計營收相比去年同期有近10%成長率、上半年海外投資收益創近10年同期新高。

高晶萍強調，台股上市櫃公司基本面及台灣總體經濟仍然相當穩健，金管會將密切注意台灣央行升息幅度、美國聯準會升息情形及外資資金匯出入動向對台股影響，綜合評估判斷並適時採行相關措施。

高晶萍也提醒投資人，應審慎看待近期股市變化，注意相關風險控管。（編輯：黃國倫）1110922